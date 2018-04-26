Песков видит «проявления паранойи» в сообщениях СМИ США о «шпионаже» дипломатов из РФ

«Как минимум, если звучат такие обвинения, нужно назвать какие-то конкретные фамилии и конкретные причины, которые побудили американцев выступить с такими заявлениями. Ни то, ни другое сделано не было», — сказал журналистам представитель Кремля. Он уверен: «Поэтому [такие сообщения] выглядят по-прежнему как первичные и вторичные проявления паранойи, которая временами активируется у наших коллег».
Ранее CNN со ссылкой на американских официальных лиц сообщила, что среди российских дипломатов, высланных из США, якобы были шпионы, которые следили за перебежчиками из России и их семьями.
26 марта Вашингтон объявил о высылке из США 60 россиян в связи с делом экс-сотрудника ГРУ, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, Сергея Скрипаля.