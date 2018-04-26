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17:24 (мск), источник: Sputniknews.kz

Посольство прокомментировало новости о военных базах США в Казахстане

В дипломатическом представительстве назвали фейком сообщения об использовании казахстанских портов американскими ВМС.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 26 апр — Sputnik. Посольство Казахстана в России прокомментировало новости об использовании военно-морскими силами США казахстанских портов на Каспийском море.

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В диппредставительстве заявили, что эти данные и сообщения об открытии американских военных баз в Казахстане — фейк.

Поводом для появления ложной информации в интернете и СМИ послужил протокол о внесении изменений в двустороннее казахстанско-американское соглашение, подписанное 20 июня 2010 года.

Название документа «Соглашение между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Республики Казахстан об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию Республики Казахстан в связи с участием Соединенных Штатов Америки в усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской Республики Афганистан».

«В целом речь идет об общих усилиях всего международного сообщества по содействию в стабилизации Афганистана. Как известно, ранее Российская Федерация заключала аналогичное соглашение с США и принимала участие в поставках специальных грузов (под которыми понимается специальная техника без вооружений)», — говорится в сообщении.

В апреле депутаты сената парламента Казахстана одобрили законопроект об обеспечении коммерческого транзита спецгруза через Казахстан в связи с участием США в усилиях по стабилизации ситуации в Афганистане.

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