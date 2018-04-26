ДПМ выдвинула ультиматум молдавскому депутату Николаю Дудогло
От него требуют либо завершить деятельность в одной из организаций Гагаузии, либо покинуть партию.
От него требуют либо завершить деятельность в одной из организаций Гагаузии, либо покинуть партию.
Руководство ДПМ потребовало в четверг от депутата Николая Дудогло дать объяснения относительно его участия в общественной организации «Новая Гагаузия» в АТО Гагаузии, которая на самом деле стала движением с политическими целями, не вписывающиеся в политику, продвигаемую Демократической партией Молдова, говорится в
«Исходя из того, что сообщил депутат Дудогло, вынуждены констатировать, что он становится несовместимым с членством в ДПМ и Демократической фракцией в парламенте Республики Молдова
В связи с этим руководство Демократической партии Молдовы потребовало у него выбрать между членством в ДПМ и учредительством в общественной организации «Новая Гагаузия». Если он и дальше решит участвовать в деятельности этого политического движения, ему придется немедленно уйти из партии, в противном случае он будет исключен, в соответствии с правилами и уставом, — отмечается в