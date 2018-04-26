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19:06 (мск), источник: Комсомольская правда

ДПМ выдвинула ультиматум молдавскому депутату Николаю Дудогло

От него требуют либо завершить деятельность в одной из организаций Гагаузии, либо покинуть партию.

Источник: Комсомольская правда
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Руководство ДПМ потребовало в четверг от депутата Николая Дудогло дать объяснения относительно его участия в общественной организации «Новая Гагаузия» в АТО Гагаузии, которая на самом деле стала движением с политическими целями, не вписывающиеся в политику, продвигаемую Демократической партией Молдова, говорится в пресс-релизе политформирования.

«Исходя из того, что сообщил депутат Дудогло, вынуждены констатировать, что он становится несовместимым с членством в ДПМ и Демократической фракцией в парламенте Республики Молдова из-за целей, которые намерен продвигать в рамках этого движения. В то же время он перестает соответствовать видению и действиям, которые мы продвигаем по линии проевропейской модернизации страны.

В связи с этим руководство Демократической партии Молдовы потребовало у него выбрать между членством в ДПМ и учредительством в общественной организации «Новая Гагаузия». Если он и дальше решит участвовать в деятельности этого политического движения, ему придется немедленно уйти из партии, в противном случае он будет исключен, в соответствии с правилами и уставом, — отмечается в пресс-релизе Демократической партии Молдовы.

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