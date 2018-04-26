ДПМ выдвинула ультиматум молдавскому депутату Николаю Дудогло

Источник: Комсомольская правда

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Руководство ДПМ потребовало в четверг от депутата Николая Дудогло дать объяснения относительно его участия в общественной организации «Новая Гагаузия» в АТО Гагаузии, которая на самом деле стала движением с политическими целями, не вписывающиеся в политику, продвигаемую Демократической партией Молдова, говорится в пресс-релизе политформирования.

«Исходя из того, что сообщил депутат Дудогло, вынуждены констатировать, что он становится несовместимым с членством в ДПМ и Демократической фракцией в парламенте Республики Молдова из-за целей, которые намерен продвигать в рамках этого движения. В то же время он перестает соответствовать видению и действиям, которые мы продвигаем по линии проевропейской модернизации страны.