Из-за подорванного здоровья чиновники Актобе просят открыть для них спецполиклинику
Госслужащие пожаловались, что
Госслужащие пожаловались, что
Департамент по делам госслужбы и противодействию коррупции Актюбинской области ведёт переговоры с акиматом об открытии специализированной поликлиники для чиновников, сообщает «Диапазон».
По данным департамента,
«По трудовому кодексу рабочий день госслужащего не должен превышать восьми часов. Однако бывают факты, когда сотрудники вынуждены задерживаться на работе. Мы выходим постоянно на проверки в госорганах и выявляем факты переработки. Если видим сотрудников государственных органов на работе после 18:30, то актируем это и пишем представление на имя руководителя», — заявил глава департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Расул Медетов.
Он отметил, что чаще всего чиновники жалуются на проблемы с пищеварительной системой и сердцем.
«У некоторых госслужащих здоровье не очень хорошее
А чтобы подтянуть физическую форму чиновников в области проведут для них мероприятие «Папа, мама, я — спортивная семья».
Летом 2017 года в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции подсчитали, что переработки в государственных органах в среднем составляют 79 минут. Зачастую сотрудники задерживаются
В Алматы в марте 2018 года госслужащие пожаловались, что их заставляют работать по 16 часов и не выдают зарплату в срок.