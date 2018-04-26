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19:11 (мск), источник: Informburo.kz

Из-за подорванного здоровья чиновники Актобе просят открыть для них спецполиклинику

Госслужащие пожаловались, что из-за переработок испытывают проблемы со здоровьем и у них нет времени заниматься спортом.

Источник: Informburo.kz

Департамент по делам госслужбы и противодействию коррупции Актюбинской области ведёт переговоры с акиматом об открытии специализированной поликлиники для чиновников, сообщает «Диапазон».

По данным департамента, из-за переработки и высокой нагрузки госслужащие вынуждены сидеть на работе допоздна, подрывая своё здоровье.

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«По трудовому кодексу рабочий день госслужащего не должен превышать восьми часов. Однако бывают факты, когда сотрудники вынуждены задерживаться на работе. Мы выходим постоянно на проверки в госорганах и выявляем факты переработки. Если видим сотрудников государственных органов на работе после 18:30, то актируем это и пишем представление на имя руководителя», — заявил глава департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Расул Медетов.

Он отметил, что чаще всего чиновники жалуются на проблемы с пищеварительной системой и сердцем.

«У некоторых госслужащих здоровье не очень хорошее из-за переработок. Наверное, обедать не успевают. У них нет времени заниматься спортом. В этом направлении у нас есть планы. Сейчас ведём переговоры с акиматом области, чтобы открыть для госслужащих специализированную поликлинику, то есть участок в поликлинике. Там будет определённый врач, чтобы госслужащие в рабочее время без очереди смогли проконсультироваться у врача, получить лечение», — сказал Расул Медетов.

А чтобы подтянуть физическую форму чиновников в области проведут для них мероприятие «Папа, мама, я — спортивная семья».

Летом 2017 года в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции подсчитали, что переработки в государственных органах в среднем составляют 79 минут. Зачастую сотрудники задерживаются из-за срочных поручений начальства, отметили в АДГСПК.

В Алматы в марте 2018 года госслужащие пожаловались, что их заставляют работать по 16 часов и не выдают зарплату в срок.

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