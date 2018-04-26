Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Запретные воды для РФ: Украина закрыла проход судам - СМИ
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон назвали сильным именем
Умер актер сериала «Сваты» Олег Треповский
Юлия Высоцкая в смокинге Tom Ford пришла на шоу Ивана Урганта
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Москва показала США уничтожение корабля Су-30 - СМИ
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Медики поставили диагноз Борису Клюеву – СМИ
Странный вид сына Полищук беспокоит фанатов - СМИ
Регина Тодоренко примерила ботфорты и мини-платье
Навка и Утяшева отдохнули на вечеринке Chopard
Странный вид сына Полищук беспокоит поклонников – СМИ
Коллеги соболезнуют жене Эрнста из-за смерти – СМИ
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Фоторепортажи
17Time 100
12В тени войны
19:32 (мск), источник: Sputnik

Ни к селу ни к городу: Мирзиёев раскритиковал застройку кишлаков

Президент поручил ускорить застройку сел по программе «Обод кишлок» и взять за пример село Манас, которое показывает, каким должно быть современное село.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 апреля провел видеоселекторное совещание, посвященное вопросам ускорения работ по благоустройству сел в соответствии с программой «Обод кишлок».

Глава государства раскритиковал застройку, что она велась беспорядочно, были заброшены объекты инфраструктуры, передает пресс-служба президента Узбекистана.

Читайте также
Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования родным и близким Шухрата Аббасова

«Нетрудно представить, каково настроение у людей, живущих в неблагополучных местах с плачевной инфраструктурой. И вообще, почему наши граждане должны жить в таких местах? Благоустройство сел позволит изменить мировоззрение людей, усилить их стремление жить лучше, поднимет экономику сел. В результате будет обустроенной вся наша Родина и экономика получит мощный импульс к развитию», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Село Манас Дустликского района Джизакской области, стало примером того, каким должен быть облик современного села. Для поэтапного благоустройства всех сел республики, на основе этого опыта была разработана программа «Обод кишлок». Указом и постановлением президента Узбекистана от 29 марта определены важные задачи и механизмы реализации данной программы.

В текущем году предусмотрено осуществить широкомасштабную строительную и благоустроительную работу в 2 селах каждого района, начиная со следующего года — ежегодно в 3 селах каждого района. В частности, в текущем году утверждены проекты по 368 селам.

Они предусматривают ремонт и благоустройство 127 тысяч домов, прокладку 1,9 тысячи километров сетей питьевого водоснабжения, почти 2 тысячи километров сетей электро- и 263 километров сетей газоснабжения, строительство и ремонт 850 объектов социальной сферы и 2,4 тысячи объектов рыночной инфраструктуры, капитальный ремонт 440 километров дорог, закупку 470 современных автобусов, строительство свыше 330 остановок и открытие новых автобусных маршрутов.

Президент дал поручения по разработке генеральных планов сел, выделению необходимых для этого средств и эффективной организации работы специальных штабов.

Перед хокимиятами поставлена задача определить номенклатуру и объем стройматериалов, необходимых для ремонта жилья, и организовать их продажу в сельской местности.

Все новости региона
 Новым хокимом Ташкента стал основатель группы компаний Akfa
Курить — себе дороже: Узбекистан в полтора раза повысит акциз на сигареты
В Кремле сочли вредными разговоры о полном развале МЧС
Джигарханян находится в состоянии комы
В Китае поймали самого большого в мире комара (фото)
Пентагон попросил сделать исключение из антироссийских санкций
Мощнейшую в мире ударную систему РФ создали молодые специалисты
Ко Дню Победы Mail.Ru Group запустила проект #мызамир
Авария в Чернобыле. Как сейчас выглядит зона отчуждения (фото)
Спорт
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово Не без доли везения француз одержал в Мюнхене важную победу
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
В Россию пришел новый китайский бренд техники Бытовая техника, ТВ и смартфоны от китайского гиганта — уже скоро.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
5 неожиданных направлений на майские праздники
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Курилки вернутся в аэропорты Москвы
Леди
7 блестящих выходов 65-летней Брижит Макрон в мини Первая леди Франции показывает, как в возрасте носить мини и выглядеть достойно и очень привлекательно.
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь