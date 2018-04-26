Министр здравоохранения РК встретился с Генеральным директором ВОЗ
Стороны обсудили вопросы по подтверждению инициативы Казахстана в принятии итогового документа по проведению Глобальной конференции, в честь 40-летия Алматинской декларации.
Стороны обсудили вопросы по подтверждению инициативы Казахстана в принятии итогового документа по проведению Глобальной конференции, в честь 40-летия Алматинской декларации.
Министр здравоохранения РК,
Стороны обсудили вопросы по подтверждению инициативы Казахстана в принятии итогового документа по проведению Конференции, действующего с учетом вызовов современности, консолидированные предложения Казахстана в проект Декларации. Министр выступил с предложением поддержать политический уровень проведения конференции с участием глав государств и правительств
Елжан Биртанов выразил благодарность
Министр отметил, что проведение Конференции придаст импульс дальнейшему развитию ПМСП во всем мире и будет способствовать формированию новой роли Казахстана в современном глобальном здравоохранении, а также выступил с предложением о проведении дополнительной сессии по обсуждению вопросов Конференции в рамках Всемирной Ассамблеи здравоохранения (