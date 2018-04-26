Министр здравоохранения РК встретился с Генеральным директором ВОЗ

Источник: Zakon.kz

Министр здравоохранения РК, д-р Елжан Биртанов и Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Швейцарии Жанар Айтжанова встретились с Генеральным директором ВОЗ, д-ром Тедрос Адханом Гебрейесусом, сообщает zakon.kz.

Стороны обсудили вопросы по подтверждению инициативы Казахстана в принятии итогового документа по проведению Конференции, действующего с учетом вызовов современности, консолидированные предложения Казахстана в проект Декларации. Министр выступил с предложением поддержать политический уровень проведения конференции с участием глав государств и правительств государств-членов ВОЗ.

Елжан Биртанов выразил благодарность д-ру Тедросу Гебрейесусу за динамичное и успешное партнерское сотрудничество между РК и ВОЗ в целях реализации поставленных целей и задач по развитию системы здравоохранения Республики Казахстан.