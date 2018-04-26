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19:29 (мск), источник: Zakon.kz

Министр здравоохранения РК встретился с Генеральным директором ВОЗ

Стороны обсудили вопросы по подтверждению инициативы Казахстана в принятии итогового документа по проведению Глобальной конференции, в честь 40-летия Алматинской декларации.

Источник: Zakon.kz

Министр здравоохранения РК, д-р Елжан Биртанов и Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Швейцарии Жанар Айтжанова встретились с Генеральным директором ВОЗ, д-ром Тедрос Адханом Гебрейесусом, сообщает zakon.kz.

Стороны обсудили вопросы по подтверждению инициативы Казахстана в принятии итогового документа по проведению Конференции, действующего с учетом вызовов современности, консолидированные предложения Казахстана в проект Декларации. Министр выступил с предложением поддержать политический уровень проведения конференции с участием глав государств и правительств государств-членов ВОЗ.

Елжан Биртанов выразил благодарность д-ру Тедросу Гебрейесусу за динамичное и успешное партнерское сотрудничество между РК и ВОЗ в целях реализации поставленных целей и задач по развитию системы здравоохранения Республики Казахстан.

Министр отметил, что проведение Конференции придаст импульс дальнейшему развитию ПМСП во всем мире и будет способствовать формированию новой роли Казахстана в современном глобальном здравоохранении, а также выступил с предложением о проведении дополнительной сессии по обсуждению вопросов Конференции в рамках Всемирной Ассамблеи здравоохранения (21—26 мая 2018 г., г. Женева).

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