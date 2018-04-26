Ермошина рассказала о перспективе проведения референдума

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Возможные конституционные изменения должны проработать эксперты, затем предложения должны быть направлены на рассмотрение Президенту, и лишь после этого может быть принято какое-то решение, сказала Председатель ЦИК.

— Президент сказал, что референдума в ближайшее время не будет. И это говорит о многом. Поручение проанализировать, посмотреть применение Конституции, чтобы внести предложения по изменению отдельных норм, дано Конституционному Суду, ученым, которые работают в области правовых наук, — цитирует БЕЛТА Лидию Ермошину.

Она также отметила, что каждое подобное изменение должно отвечать на два вопроса: для чего это нужно и каковы будут последствия.

— Просто так взять и обозначить, что менять, не анализируя возможный дальнейший негативный или позитивный курс, который возьмет после этого государство, нельзя и, более того, вредно. И ни в коем случае этого делать нельзя. Поэтому сначала должна быть выполнена эта работа и внесены соответствующие предложения, — убеждена Лидия Ермошина.

Она также добавила, что с юридической и технической точки зрения для подготовки и проведения референдума достаточно 40 дней.

Напомним, при обращении Президента с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко заявил, что сейчас еще не время для каких-либо референдумов.