Подтверждена дата проведения заседания Совета по ассоциации ЕС-Молдова
Встреча, в рамках которой обсудят достигнутый Молдовой прогресс, пройдет уже на следующей неделе.
Встреча, в рамках которой обсудят достигнутый Молдовой прогресс, пройдет уже на следующей неделе.
КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. В Евросоюзе подтвердили, что заседание Совета по ассоциации
Молдова в июне 2014 года подписала с Евросоюзом Соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
«Совет по ассоциации обсудит вопросы сотрудничества в области правосудия, свободы и безопасности. Это включает судебную реформу, безвизовый режим, борьбу с коррупцией и отмыванием денег», — говорится в сообщении.
Также рассмотрят «прогресс, достигнутый в рамках всеобъемлющей зоны свободной торговли, экономическое и секторальное сотрудничество между ЕС и Молдовой».
«Могерини и