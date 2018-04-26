Пентагон просит смягчить санкции для сотрудничающих с Россией стран

Выступая в Сенате, господин Мэттис заявил, что Индия, Вьетнам и Индонезия имеют большое количество вооружений российского производства, но в то же время «склоняются к тому, чтобы больше покупать американских вооружений». По его словам, список таких стран может меняться очень быстро.