Пентагон просит смягчить санкции для сотрудничающих с Россией стран

Доклад главы американского ведомства опубликован на сайте Комитета Сената США по вооруженнным силам.
Выступая в Сенате, господин Мэттис заявил, что Индия, Вьетнам и Индонезия имеют большое количество вооружений российского производства, но в то же время «склоняются к тому, чтобы больше покупать американских вооружений». По его словам, список таких стран может меняться очень быстро.
Последние санкции США были введены в начале апреля против 38 российских компаний, бизнесменов и политиков. В список попал, в частности, бизнесмен Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании «Русал», En+ и группа ГАЗ.