Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Погребинcкий о трагической ошибке Украины: у РФ развязаны руки
Что будет, если «закончились права»
Как провести время вдвоем, если у вас младенец: 7 идей
Кем на самом деле была няня Пушкина Арина Родионовна
Мария Кожевникова вышла в свет в «платье-халате»
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Москва показала США уничтожение корабля Су-30 - СМИ
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Медики поставили диагноз Борису Клюеву – СМИ
Странный вид сына Полищук беспокоит фанатов - СМИ
Регина Тодоренко примерила ботфорты и мини-платье
Навка и Утяшева отдохнули на вечеринке Chopard
Странный вид сына Полищук беспокоит поклонников – СМИ
Коллеги соболезнуют жене Эрнста из-за смерти – СМИ
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Фоторепортажи
17Time 100
12В тени войны
20:07 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Пентагон просит смягчить санкции для сотрудничающих с Россией стран

Глава Пентагона Джеймс Мэттис обратился к сенаторам США с предложением сделать исключение из закона об антироссийских санкциях для Индии, Вьетнама и Индонезии, чтобы обеспечить поставки американского оружия в эти страны.

Источник: AP 2018

Доклад главы американского ведомства опубликован на сайте Комитета Сената США по вооруженнным силам.

Выступая в Сенате, господин Мэттис заявил, что Индия, Вьетнам и Индонезия имеют большое количество вооружений российского производства, но в то же время «склоняются к тому, чтобы больше покупать американских вооружений». По его словам, список таких стран может меняться очень быстро.

Последние санкции США были введены в начале апреля против 38 российских компаний, бизнесменов и политиков. В список попал, в частности, бизнесмен Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании «Русал», En+ и группа ГАЗ.

Читайте также: Нас не догонят. Смогут ли США наверстать отставание в разработке гиперзвукового оружия?

Промахнулись санкциями: вместо «РусАла» США попали по ЕС
Во время загрузки произошла ошибка.
24 апреля© Ньюстюб
 Массовые проверки привели к закрытию развлекательных центров
Лукашенко предрек начало ледяной войны
В Кремле сочли вредными разговоры о полном развале МЧС
Джигарханян находится в состоянии комы
В Китае поймали самого большого в мире комара (фото)
Мощнейшую в мире ударную систему РФ создали молодые специалисты
Ко Дню Победы Mail.Ru Group запустила проект #мызамир
Авария в Чернобыле. Как сейчас выглядит зона отчуждения (фото)
Спорт
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово Не без доли везения француз одержал в Мюнхене важную победу
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
В Россию пришел новый китайский бренд техники Бытовая техника, ТВ и смартфоны от китайского гиганта — уже скоро.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Семьи с доходом 15 тыс. рублей смогут получить субсидии на ЖКУ
5 неожиданных направлений на майские праздники
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Леди
7 блестящих выходов 65-летней Брижит Макрон в мини Первая леди Франции показывает, как в возрасте носить мини и выглядеть достойно и очень привлекательно.
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь