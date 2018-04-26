Майкл Помпео утвержден в должности госсекретаря США
Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU — Американские сенаторы в четверг утвердили Майкла Помпео в должности государственного секретаря США.
Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU — Американские сенаторы в четверг утвердили Майкла Помпео в должности государственного секретаря США.
Кандидатуру бывшего директора ЦРУ поддержало большинство сенаторов.
За него проголосовали 57 сенаторов, против — 42. «Его назначение подтверждено», — резюмировал ведущий заседания.
Ранее во вторник сообщалось, что сенатский комитет по международным отношениям поддержал кандидатуру Помпео. Прежде все десять
В марте президент США Дональд Трамп объявил, что решил отправить в отставку Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США и предложил назначить на его место директора ЦРУ Майка Помпео. Президент объяснил, что Помпео разделяет его внешнеполитические взгляды в куда большей степени, чем Тиллерсон.
Срок полномочий Тиллерсона истек 31 марта.