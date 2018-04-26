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20:40 (мск), источник: Интерфакс

Майкл Помпео утвержден в должности госсекретаря США

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU — Американские сенаторы в четверг утвердили Майкла Помпео в должности государственного секретаря США.

Источник: AP 2018

Кандидатуру бывшего директора ЦРУ поддержало большинство сенаторов.

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За него проголосовали 57 сенаторов, против — 42. «Его назначение подтверждено», — резюмировал ведущий заседания.

Ранее во вторник сообщалось, что сенатский комитет по международным отношениям поддержал кандидатуру Помпео. Прежде все десять сенаторов-демократов в комитете, состоящем из 21 законодателя, а также сенатор-республиканец Рэнд Пол, выступали против кандидатуры Помпео, однако изменение позиции Пола способствовало тому, что кандидатура Помпео была одобрена.

В марте президент США Дональд Трамп объявил, что решил отправить в отставку Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США и предложил назначить на его место директора ЦРУ Майка Помпео. Президент объяснил, что Помпео разделяет его внешнеполитические взгляды в куда большей степени, чем Тиллерсон.

Срок полномочий Тиллерсона истек 31 марта.

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