Майкл Помпео утвержден в должности госсекретаря США

Источник: AP 2018

Кандидатуру бывшего директора ЦРУ поддержало большинство сенаторов.

За него проголосовали 57 сенаторов, против — 42. «Его назначение подтверждено», — резюмировал ведущий заседания.

Ранее во вторник сообщалось, что сенатский комитет по международным отношениям поддержал кандидатуру Помпео. Прежде все десять сенаторов-демократов в комитете, состоящем из 21 законодателя, а также сенатор-республиканец Рэнд Пол, выступали против кандидатуры Помпео, однако изменение позиции Пола способствовало тому, что кандидатура Помпео была одобрена.

В марте президент США Дональд Трамп объявил, что решил отправить в отставку Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США и предложил назначить на его место директора ЦРУ Майка Помпео. Президент объяснил, что Помпео разделяет его внешнеполитические взгляды в куда большей степени, чем Тиллерсон.