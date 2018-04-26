Литва вручила Беларуси ноту по поводу февральского инцидента на БелАЭС

В документе содержится просьба объяснить информацию ряда СМИ о пожаре, который будто бы произошел на АЭС во время тестирования аварийной защиты реактора. Сообщалось, что якобы в результате сгорело дорогостоящее оборудование. В свою очередь в пресс-службе станции эту информацию опровергли, отметив, что в тот день произошло короткое замыкание силового кабеля, питающего башенный кран. И никакого пожара, по информации БелАЭС, не было.