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20:42 (мск), источник: Sputnik.by

Литва вручила Беларуси ноту по поводу февральского инцидента на БелАЭС

Ведомство соседней страны попросило провести тщательное расследование причин и предоставить полную информацию.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 апр — Sputnik. МИД Литвы вручил послу Беларуси Александру Королю ноту по поводу инцидента, который якобы произошел на стройплощадке БелАЭС 17 февраля, об этом в четверг сообщило литовское внешнеполитическое ведомство.

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В документе содержится просьба объяснить информацию ряда СМИ о пожаре, который будто бы произошел на АЭС во время тестирования аварийной защиты реактора. Сообщалось, что якобы в результате сгорело дорогостоящее оборудование. В свою очередь в пресс-службе станции эту информацию опровергли, отметив, что в тот день произошло короткое замыкание силового кабеля, питающего башенный кран. И никакого пожара, по информации БелАЭС, не было.

«В ноте содержится просьба детально расследовать причины и без промедления предоставить подробную информацию об инциденте и предпринятых действиях», — говорится в сообщении МИД.

Литовская сторона считает необходимым провести тщательный анализ причин и последствий инцидента, так как оно якобы может «иметь отрицательные последствия для безопасности АЭС».

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