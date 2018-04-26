Литва вручила Беларуси ноту по поводу февральского инцидента на БелАЭС
Ведомство соседней страны попросило провести тщательное расследование причин и предоставить полную информацию.
Ведомство соседней страны попросило провести тщательное расследование причин и предоставить полную информацию.
МИНСК, 26 апр — Sputnik. МИД Литвы вручил послу Беларуси Александру Королю ноту по поводу инцидента, который якобы произошел на стройплощадке БелАЭС 17 февраля, об этом в четверг сообщило литовское внешнеполитическое ведомство.
В документе содержится просьба объяснить информацию ряда СМИ о пожаре, который будто бы произошел на АЭС во время тестирования аварийной защиты реактора. Сообщалось, что якобы в результате сгорело дорогостоящее оборудование. В свою очередь в
«В ноте содержится просьба детально расследовать причины и без промедления предоставить подробную информацию об инциденте и предпринятых действиях», — говорится в сообщении МИД.
Литовская сторона считает необходимым провести тщательный анализ причин и последствий инцидента, так как оно якобы может «иметь отрицательные последствия для безопасности АЭС».