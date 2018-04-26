Сирия нашла у боевиков химикаты из Германии и Великобритании
ГААГА, 26 апреля. /ТАСС/. Сирийские войска обнаружили склады террористов с химикатами, произведенными в Германии и Великобритании. Об этом заявил в четверг на
ГААГА, 26 апреля. /ТАСС/. Сирийские войска обнаружили склады террористов с химикатами, произведенными в Германии и Великобритании. Об этом заявил в четверг на
Дипломат выразил надежду, что группа экспертов ОЗХО, находящаяся в настоящее время в Сирии, «посетит склады, где были обнаружены химикаты, оставленные террористическими группировками в Думе». Сирийская армия, сказал он, «обнаружила там химикаты из Германии и Великобритании, в том числе из лаборатории
«Тогда все ложные обвинения будут разоблачены, и мир узнает правду», — подчеркнул Обаид.
С аналогичными призывами выступил ранее постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. Он заявил, что Россия настаивает на том, чтобы эксперты организации осмотрели обнаруженные в Думе подпольные лаборатории, где террористы производили химические боеприпасы.