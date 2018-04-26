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21:55 (мск), источник: ТАСС

Сирия нашла у боевиков химикаты из Германии и Великобритании

ГААГА, 26 апреля. /ТАСС/. Сирийские войска обнаружили склады террористов с химикатами, произведенными в Германии и Великобритании. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции заместитель постоянного представителя Сирии при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Гасан Обаид.

Источник: AP 2018

Дипломат выразил надежду, что группа экспертов ОЗХО, находящаяся в настоящее время в Сирии, «посетит склады, где были обнаружены химикаты, оставленные террористическими группировками в Думе». Сирийская армия, сказал он, «обнаружила там химикаты из Германии и Великобритании, в том числе из лаборатории Портон-Даун в Солсбери».

«Тогда все ложные обвинения будут разоблачены, и мир узнает правду», — подчеркнул Обаид.

С аналогичными призывами выступил ранее постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. Он заявил, что Россия настаивает на том, чтобы эксперты организации осмотрели обнаруженные в Думе подпольные лаборатории, где террористы производили химические боеприпасы.

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