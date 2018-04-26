Сирия нашла у боевиков химикаты из Германии и Великобритании

Дипломат выразил надежду, что группа экспертов ОЗХО, находящаяся в настоящее время в Сирии, «посетит склады, где были обнаружены химикаты, оставленные террористическими группировками в Думе». Сирийская армия, сказал он, «обнаружила там химикаты из Германии и Великобритании, в том числе из лаборатории Портон-Даун в Солсбери».