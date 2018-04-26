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22:29 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко о бесхозяйственности на селе: посадите кого-нибудь

Глава МВД пообещал руководителям СПК, что вскоре они почувствуют более внушительное воздействие.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал правоохранительные органы республики максимально жестко подойти к решению вопросов бесхозяйственности в сельскохозяйственных предприятиях страны.

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В четверг глава государства перед тем, как отправиться с проверкой в Гомельскую область, провел оперативное совещание с членами Совмина, своей администрации и руководством «силовых» ведомств. На заседании был поднят вопрос проверок СПК перед и во время посевной. Президент предложил решительно и жестко воздействовать на тех сельчан, которые допускают факты бесхозяйственности в отношении, в частности, дорогостоящей техники.

«Возьмите за шиворот кого-то и, чтобы проучить других, посадите. Доложите, сколько посадили», — поручил Лукашенко.

Он также сообщил, что порядок на мехдворе сельхозпредприятия — это показатель железной дисциплины. А обеспечить его должны в том числе правоохранительные органы.

После совещания глава МВД Игорь Шуневич пообещал, что те руководители, которые не вняли поручениям, сделанным после первой проверки, «почувствуют воздействие более внушительно».

В настоящее время посевная в республике входит в завершающую фазу — в Беларуси уже засеяно около 80% площадей.

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