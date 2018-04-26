Лукашенко о бесхозяйственности на селе: посадите кого-нибудь
Глава МВД пообещал руководителям СПК, что вскоре они почувствуют более внушительное воздействие.
Глава МВД пообещал руководителям СПК, что вскоре они почувствуют более внушительное воздействие.
МИНСК, 26 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал правоохранительные органы республики максимально жестко подойти к решению вопросов бесхозяйственности в сельскохозяйственных предприятиях страны.
В четверг глава государства перед тем, как отправиться с проверкой в Гомельскую область, провел оперативное совещание с членами Совмина, своей администрации и руководством «силовых» ведомств. На заседании был поднят вопрос проверок СПК перед и во время посевной. Президент предложил решительно и жестко воздействовать на тех сельчан, которые допускают факты бесхозяйственности в отношении, в частности, дорогостоящей техники.
«Возьмите за шиворот
Он также сообщил, что порядок на мехдворе сельхозпредприятия — это показатель железной дисциплины. А обеспечить его должны в том числе правоохранительные органы.
После совещания глава МВД Игорь Шуневич пообещал, что те руководители, которые не вняли поручениям, сделанным после первой проверки, «почувствуют воздействие более внушительно».
В настоящее время посевная в республике входит в завершающую фазу — в Беларуси уже засеяно около 80% площадей.