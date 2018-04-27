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02:01 (мск), источник: Известия

Каждый гражданин России получит единый идентификатор к 2019 году

Данные паспорта, пенсионного и страхового удостоверений привяжут к сквозному индентификатору в 2019 году, сообщили «Известиям» источники, близкие к Центробанку, Минкомсвязи и Минфину.

Источник: РИА "Новости"

По словам экспертов, объединение данных существенно упростит взаимодействие граждан с госорганизациями и банками. Однако при введении единого номера повышается риск компрометации данных.

Со временем сквозной идентификатор заменит гражданам остальные документы, рассказали источники. Новшество будет разработано в рамках «Основных направлений развития финансовых технологий на 2018−2020 годы».

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21 декабря 2017© Ньюстюб
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