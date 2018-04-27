Каждый гражданин России получит единый идентификатор к 2019 году
Данные паспорта, пенсионного и страхового удостоверений привяжут к сквозному индентификатору в 2019 году, сообщили «Известиям» источники, близкие к Центробанку, Минкомсвязи и Минфину.
Данные паспорта, пенсионного и страхового удостоверений привяжут к сквозному индентификатору в 2019 году, сообщили «Известиям» источники, близкие к Центробанку, Минкомсвязи и Минфину.
По словам экспертов, объединение данных существенно упростит взаимодействие граждан с госорганизациями и банками. Однако при введении единого номера повышается риск компрометации данных.
Со временем сквозной идентификатор заменит гражданам остальные документы, рассказали источники. Новшество будет разработано в рамках «Основных направлений развития финансовых технологий на 2018−2020 годы».