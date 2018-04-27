Лидер КНДР отправился на саммит с Южной Кореей

Источник: AP 2018

Как сообщает Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), северокорейский лидер «с открытым сердцем обсудит» все вопросы, касающиеся улучшения межкорейских отношений и достижения мира на полуострове.

Отмечается, что Ким Чен Ын лично объявит о результатах переговоров со своим южнокорейским коллегой. В этой поездке его будет сопровождать сестра Ким Ё Чжон, передает ТАСС.

Два лидера встретятся в 10:30 по местному времени (04:30 мск) в павильоне «Дом мира» на юге пограничного пункта Пханмунджом. Около полудня Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин посадят сосну как символ примирения и налаживания отношений между двумя государствами. Переговоры завершатся банкетом, который начнется в 18:30. Итогом саммита должна совместная декларация.