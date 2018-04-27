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03:37 (мск), источник: Известия

Минобороны будет платить солдатам-срочникам повышенные оклады

Минобороны подготовило законопроект, согласно которому с января 2019 года военнослужащие по призыву будут получать ежемесячное денежное довольствие в 2 тыс. руб.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве «Известиям» подтвердили, что проект поправок в федеральный закон «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» предварительно согласован с федеральными органами исполнительной власти.

Согласно документу, получаемые срочниками деньги будут ежегодно индексироваться. Также солдат ожидают специальные надбавки — например, за прыжки с парашютом, участие в водолазных работах и разминировании.

Максимальная сумма, которую может получить солдат срочной службы, в итоге превысит 10 тыс. рублей. Кроме того, перед увольнением солдату вручат три повышенных «дембельских» оклада.

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