Минобороны будет платить солдатам-срочникам повышенные оклады

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве «Известиям» подтвердили, что проект поправок в федеральный закон «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» предварительно согласован с федеральными органами исполнительной власти.

Согласно документу, получаемые срочниками деньги будут ежегодно индексироваться. Также солдат ожидают специальные надбавки — например, за прыжки с парашютом, участие в водолазных работах и разминировании.