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03:58 (мск), источник: Известия

Группировку ВМФ в Сирии усилила плавучая мастерская с Балтики

На военно-морскую базу в Тартусе прибыла плавучая мастерская ПМ-82 из состава Балтийского флота, сообщили «Известиям» в Минобороны.

В Сирии это судно обеспечения задержится на полгода и будет отвечать за боеготовность кораблей ВМФ России. Ранее здесь работали только плавбазы Черноморского флота. Плавучие мастерские предназначены для срочного ремонта кораблей, их вооружения и технических средств.

На них размещают станочное оборудование и подъемные устройства. При этом мастерская способна защитить себя в случае нападения. Она оснащена двумя 25-мм двуствольными автоматическими корабельными артустановками.

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