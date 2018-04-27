Группировку ВМФ в Сирии усилила плавучая мастерская с Балтики
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В Сирии это судно обеспечения задержится на полгода и будет отвечать за боеготовность кораблей ВМФ России. Ранее здесь работали только плавбазы Черноморского флота. Плавучие мастерские предназначены для срочного ремонта кораблей, их вооружения и технических средств.
На них размещают станочное оборудование и подъемные устройства. При этом мастерская способна защитить себя в случае нападения. Она оснащена двумя 25-мм двуствольными автоматическими корабельными артустановками.