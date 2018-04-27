Представительство Башкирии появится в Китае

В частности, началась проработка вопроса открытия представительства Башкирии в провинции в деловом центре «Китай — Европа» города Чэнду. Также на встрече отметили поддержку со стороны китайских властей совместных проектов, реализуемых в республике.

— Глава Башкортостана Рустэм Хамитов и правительство РБ прикладывают всевозможные усилия для реализации двухсторонних договоренностей в формате проекта «Волга — Янцзы». Китайская же инициатива «Один пояс — один путь» с учетом превосходного логистического расположения республики, ее мощного экономического и инвестиционного потенциала создает хорошие предпосылки для дальнейшего наращивания взаимовыгодного партнерства, — сказал Марданов.