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07:02 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Представительство Башкирии появится в Китае

По информации пресс-службы правительства РБ, стороны в Китае обсудили вопросы, связанные с реализацией межправительственного соглашения между республикой и провинцией Сычуань.

В частности, началась проработка вопроса открытия представительства Башкирии в провинции в деловом центре «Китай — Европа» города Чэнду. Также на встрече отметили поддержку со стороны китайских властей совместных проектов, реализуемых в республике.

— Глава Башкортостана Рустэм Хамитов и правительство РБ прикладывают всевозможные усилия для реализации двухсторонних договоренностей в формате проекта «Волга — Янцзы». Китайская же инициатива «Один пояс — один путь» с учетом превосходного логистического расположения республики, ее мощного экономического и инвестиционного потенциала создает хорошие предпосылки для дальнейшего наращивания взаимовыгодного партнерства, — сказал Марданов.

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