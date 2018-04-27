Расчеты С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство в Новосибирской области, об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

«Расчеты зенитных ракетных систем С-400 “Триумф” полка, дислоцированного в Новосибирской области, заступили на боевое дежурство по прикрытию воздушного пространства в Западной Сибири», — заявили военные.

ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф» разработки и производства АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.