Расчеты С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство в Новосибирской области
Подразделения полка вернулись с учений, которые проходили в Астраханской области, рассказали в
Подразделения полка вернулись с учений, которые проходили в Астраханской области, рассказали в
Расчеты С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство в Новосибирской области, об этом сообщает
«Расчеты зенитных ракетных систем С-400 “Триумф” полка, дислоцированного в Новосибирской области, заступили на боевое дежурство по прикрытию воздушного пространства в Западной Сибири», — заявили военные.
ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф» разработки и производства АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.