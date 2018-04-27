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08:49 (мск), источник: Известия

Трамп вспомнил о ночевке в Москве пятилетней давности

Дональд Трамп в ноябре 2013 года провел ночь в Москве. Это произошло после конкурса «Мисс Вселенная».

Источник: Reuters

«Конечно, я останавливался там. Я останавливался на очень непродолжительное время, но, конечно, я останавливался», — заявил президент США.

Он пояснил, что посетил Россию как владелец конкурса «Мисс Вселенная». «Я никогда не говорил, что уехал сразу же», — сообщил глава Белого дома телеканалу Fox News.

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