Трамп вспомнил о ночевке в Москве пятилетней давности
Дональд Трамп в ноябре 2013 года провел ночь в Москве. Это произошло после конкурса «Мисс Вселенная».
Дональд Трамп в ноябре 2013 года провел ночь в Москве. Это произошло после конкурса «Мисс Вселенная».
«Конечно, я останавливался там. Я останавливался на очень непродолжительное время, но, конечно, я останавливался», — заявил президент США.
Он пояснил, что посетил Россию как владелец конкурса «Мисс Вселенная». «Я никогда не говорил, что уехал сразу же», — сообщил глава Белого дома телеканалу Fox News.