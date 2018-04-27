Неравными выплатами ветеранам к 9 Мая возмутился Сапарбаев

Источник: Tengrinews

В акимате Актобе сообщили, что 55 участникам и инвалидам войны к Дню Победы выплатят по 300 тысяч тенге: единовременная выплата — 120 тысяч тенге и на оздоровление -180 тысяч тенге. 8 участниками и инвалидам войны в Алгинском, Мартукском, Мугалжарском и Хромтауском районах решили выплатить от 100 до 200 тысяч тенге. Аким области раскритиковал такое решение.

«По какому принципу вы решили выделить одним ветеранам 300 тысяч, другим 100? Все должны получить по 300 тысяч. Помимо этого, все ветераны должны быть окружены вниманием, заботой, получить продуктовые корзины и другие подарки», — заявил Бердыбек Сапарбаев подчиненным.