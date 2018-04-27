Молодые парламентарии из Узбекистана участвуют в саммите в Ингушетии

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Молодые парламентарии из Узбекистана участвуют в международном саммите «Магас-2018», который стартовал в Ингушетии.

Как сообщает пресс-служба главы Ингушетии, на форум приехала молодежь из 12 стран, среди них: Франция, Монако, Испания, Македония и Сирия.

Саммит призван увеличить конкурентоспособность молодежного парламентаризма, повысить его роль в международной деятельности и выработать новые модели работы с молодежью.