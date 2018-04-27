Молодые парламентарии из Узбекистана участвуют в саммите в Ингушетии
Саммит призван повысить роль молодежного парламентаризма в международной деятельности.
Саммит призван повысить роль молодежного парламентаризма в международной деятельности.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Молодые парламентарии из Узбекистана участвуют в международном саммите «Магас-2018», который стартовал в Ингушетии.
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Саммит призван увеличить конкурентоспособность молодежного парламентаризма, повысить его роль в международной деятельности и выработать новые модели работы с молодежью.
Форум завершится 29 апреля.