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08:50 (мск), источник: Sputnik

Молодые парламентарии из Узбекистана участвуют в саммите в Ингушетии

Саммит призван повысить роль молодежного парламентаризма в международной деятельности.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Молодые парламентарии из Узбекистана участвуют в международном саммите «Магас-2018», который стартовал в Ингушетии.

Как сообщает пресс-служба главы Ингушетии, на форум приехала молодежь из 12 стран, среди них: Франция, Монако, Испания, Македония и Сирия.

Саммит призван увеличить конкурентоспособность молодежного парламентаризма, повысить его роль в международной деятельности и выработать новые модели работы с молодежью.

Форум завершится 29 апреля.

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