В приемных казахстанских госорганов установят видеокамеры

Источник: Tengrinews

На повестке дня неформальной встречи — вопросы изменения сознания государственных служащих в рамках подпрограммы «Өзгерістерді өзіңнен баста». Во встрече также приняли участие депутат Мажилиса Парламента Ерсултан Бектурганов и председатель Гражданского альянса Казахстана Танирберген Бердонгар.

«Эта подпрограмма является одной из важных направлений программы «Рухани жаңғыру», и ее куратором является Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции. Стоит отметить, что Мурат Ауэзов и Торегельды Шарманов стояли у истоков становления государственности Казахстана и являются свидетелями всех преобразований, проводимых Главой государства», — сообщили в агентстве. Целевая группа подпрограммы «Өзгерістерді өзіңнен баста — госслужащие.

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Эксперты ОЭСР оценивают состояние госслужбы в рамках трех стадий ее развития: профессиональной, стратегической и инновационной. Следующая задача — переход на стратегически-инновационный уровень. Во главу угла ставятся оперативность, ориентация на результат, управление изменениями, мобильность, адаптивность руководителей, любознательность служащих.

Отмечается, что первый проект — школа государственной службы — предполагает прохождение студентами выпускных курсов вузов стажировки в государственных органах. Данный подход позволит выпускнику сделать осознанный выбор при трудоустройстве. Второй проект, как отмечают в АДГСПК, направлен на оснащение камерами видеонаблюдения кабинетов приема граждан. Обеспечение прозрачности процесса приема граждан позволит защитить интересы как граждан, так и принимающего должностного лица. «Со своей стороны общественные деятели внесли ряд рекомендаций по модернизации госслужбы. Они отметили заметный прогресс Казахстана в профессионализации госаппарата, своевременность реализации подпрограммы «Өзгерістерді өзіңнен баста».

По словам деятелей, изменение сознания государственных служащих затронет не только государственную систему, но и благоприятно отразится на благосостоянии граждан страны в целом", — говорится в сообщении АДГСПК.