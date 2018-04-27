Делегация ФНС России посещает Узбекистан

В целях реализации реформ налогового администрирования, укрепления налоговой и фискальной политики и экономического сотрудничества состоялся визит делегации Федеральной налоговой службы Российской Федерации в Узбекистан.

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В рамках визита представители делегации посетили Яшнабадскую государственную налоговую инспекцию и ознакомились интерактивными услугами оказываемые налогоплательщикам.

Также состоялась встреча делегации ФНС с Министром финансов, руководством Государственного налогового комитета и представителями других заинтересованных министерств и ведомств. Во время которой были обсуждены вопросы по внедрению в налоговую сферу информационно-коммуникационных технологий, новых видов электронных услуг и программного обеспечения, улучшающих условия для налогоплательщиков. Российские гости также были ознакомлены с условиями рынков и крупных торговых центров в столице.

В ходе рабочего визита будут также рассмотрены вопросы оказания практической помощи в осуществлении реформ в сфере налогового администрирования, совершенствования налоговой и бюджетной политики.