Делегация ФНС России посещает Узбекистан
Обсуждаются вопросы по внедрению в налоговую сферу
Обсуждаются вопросы по внедрению в налоговую сферу
В целях реализации реформ налогового администрирования, укрепления налоговой и фискальной политики и экономического сотрудничества состоялся визит делегации Федеральной налоговой службы Российской Федерации в Узбекистан.
В рамках визита представители делегации посетили Яшнабадскую государственную налоговую инспекцию и ознакомились интерактивными услугами оказываемые налогоплательщикам.
Также состоялась встреча делегации ФНС с Министром финансов, руководством Государственного налогового комитета и представителями других заинтересованных министерств и ведомств. Во время которой были обсуждены вопросы по внедрению в налоговую сферу
В ходе рабочего визита будут также рассмотрены вопросы оказания практической помощи в осуществлении реформ в сфере налогового администрирования, совершенствования налоговой и бюджетной политики.
Напомним, что это уже третий визит представителей ФНС России в нашу страну за последние два месяца, в рамках которого, также обсуждались тенденции укрепления взаимных связей и успешного сотрудничества в сфере налогообложения двух стран, предложения по совершенствованию налоговой политики Республики Узбекистан.