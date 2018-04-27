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10:38 (мск), источник: Sputnik.by

Чиновники планируют «упорядочить» работу фрилансеров

Для фриланс-работы надо будет заключать договор, а наниматели обязаны выплачивать хотя бы минимальную зарплату.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 апр — Sputnik. Новую форму занятости планируют ввести в Трудовой кодекс Беларуси — дистанционную работу с заключением трудового договора, то есть фриланс, сообщила начальник главного юридического управления Минтруда Валентина Масловская.

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Чиновники давно хотят внести изменения в Трудовой кодекс, одна из самых громких новелл — обязанность предоставлять молодым отцам двухнедельный декретный отпуск. Впрочем, планируют в Минтруда закрепить в ТК и другие новшества, например — узаконить фриланс.

Так, ТК хотят дополнить новой формой занятости — «дистанционной работой с заключением трудового договора», то есть фриланс. Работники смогут не находиться на предоставленном нанимателем рабочем месте и работать «на удаленке».

«Такой труд не предполагает определение рабочего места. Для нанимателя плюс в экономии денег на его создание. Для работника — в свободном и гибком графике. Новый подход позволит прописывать в правилах внутреннего трудового распорядка “работу вне офиса”. Работник сможет выполнять задания и пересылать их нанимателю по электронной почте, не тратя при этом времени на дорогу», — рассказала представитель Минтруда газете «Республика».

Кроме того, заключение подобного трудового договора будет гарантировать работнику выплату хотя бы минимальной зарплаты и предоставление трудового отпуска, а также оплату больничного листа.

Таким образом, по планам Минтруда, фрилансеры должны будут согласовывать режим рабочего времени с нанимателем, а на них будут распространяться и требования по продолжительности рабочего времени и отдыха.

По мнению чиновников, удобна такая форма работы будет для декретниц и молодых мам. В то же время, работать в таком формате можно будет лишь в тех сферах, которые используют информационные технологии.

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 Чиновники планируют 'упорядочить' работу фрилансеров
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