Чиновники планируют «упорядочить» работу фрилансеров

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 апр — Sputnik. Новую форму занятости планируют ввести в Трудовой кодекс Беларуси — дистанционную работу с заключением трудового договора, то есть фриланс, сообщила начальник главного юридического управления Минтруда Валентина Масловская.

Чиновники давно хотят внести изменения в Трудовой кодекс, одна из самых громких новелл — обязанность предоставлять молодым отцам двухнедельный декретный отпуск. Впрочем, планируют в Минтруда закрепить в ТК и другие новшества, например — узаконить фриланс.

Так, ТК хотят дополнить новой формой занятости — «дистанционной работой с заключением трудового договора», то есть фриланс. Работники смогут не находиться на предоставленном нанимателем рабочем месте и работать «на удаленке».

«Такой труд не предполагает определение рабочего места. Для нанимателя плюс в экономии денег на его создание. Для работника — в свободном и гибком графике. Новый подход позволит прописывать в правилах внутреннего трудового распорядка “работу вне офиса”. Работник сможет выполнять задания и пересылать их нанимателю по электронной почте, не тратя при этом времени на дорогу», — рассказала представитель Минтруда газете «Республика».

Кроме того, заключение подобного трудового договора будет гарантировать работнику выплату хотя бы минимальной зарплаты и предоставление трудового отпуска, а также оплату больничного листа.

Таким образом, по планам Минтруда, фрилансеры должны будут согласовывать режим рабочего времени с нанимателем, а на них будут распространяться и требования по продолжительности рабочего времени и отдыха.