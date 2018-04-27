Шавкат Мирзиёев обсудит с Эрдоганом противодействие глобальным угрозам
Лидеры двух стран продолжат политический диалог 29 апреля — 1 мая, глава Турции планирует выступить на совместном заседании палат Олий Мажлиса.
Лидеры двух стран продолжат политический диалог 29 апреля — 1 мая, глава Турции планирует выступить на совместном заседании палат Олий Мажлиса.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В ходе официального визита в Республику Узбекистан президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с Шавкатом Мирзиёевым пути наращивания и укрепления двухсторонних отношений, а также противодействие глобальным угрозам. Об этом сообщает
Лидеры двух стран планируют продолжить политический диалог и уделить внимание международной и региональной повестке дня. Президент Турции также выступит на совместной заседании палат Олий Мажлиса, примет участие в совместном
В результате визита главы Узбекистана и Турции планируют подписать весомый пакет межгосударственных и межведомственных документов, а также ряд инвестиционных соглашений.
Ранее сообщалось, что визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 29 апреля — 1 мая. Последний раз Эрдоган посещал Узбекистан в ноябре 2016 года. Главы государств находятся в постоянном диалоге.