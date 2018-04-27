Шавкат Мирзиёев обсудит с Эрдоганом противодействие глобальным угрозам

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В ходе официального визита в Республику Узбекистан президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с Шавкатом Мирзиёевым пути наращивания и укрепления двухсторонних отношений, а также противодействие глобальным угрозам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

Лидеры двух стран планируют продолжить политический диалог и уделить внимание международной и региональной повестке дня. Президент Турции также выступит на совместной заседании палат Олий Мажлиса, примет участие в совместном бизнес-форуме руководителей ведущих компаний и посетит с делегацией Бухару.

В результате визита главы Узбекистана и Турции планируют подписать весомый пакет межгосударственных и межведомственных документов, а также ряд инвестиционных соглашений.