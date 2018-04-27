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15:40 (мск), источник: Новый Калининград

У Антона Алиханова появился ещё один советник

У губернатора Калининградской области Антона Алиханова появился ещё один советник, теперь — по строительству и ЖКХ.

Источник: Новый Калининград

Леонида Симунина представил на оперативном совещании в пятницу, 27 апреля, первый вице-премьер областного правительства Эдуард Батанов, передаёт корреспондент «Нового Калининграда».

Напомним, год назад врио губернатора Антон Алиханов анонсировал увольнения своих советников, но не смог назвать точное их количество, а в правительстве отказались раскрывать сведения о размере их заработной платы. В конце 2017 года новым советником губернатора стал главный архитектор Калининграда Вячеслав Генне.

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