У Антона Алиханова появился ещё один советник

Напомним, год назад врио губернатора Антон Алиханов анонсировал увольнения своих советников, но не смог назвать точное их количество, а в правительстве отказались раскрывать сведения о размере их заработной платы. В конце 2017 года новым советником губернатора стал главный архитектор Калининграда Вячеслав Генне.