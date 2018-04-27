Суд удовлетворил иск свердловского губернатора о «представлении информации»
Депутат Госдумы намерен отстаивать право на получение любой информации у чиновников.
Депутат Госдумы намерен отстаивать право на получение любой информации у чиновников.
В Екатеринбурге
Документ опубликовал Андрей Альшевских на своей страничке в социальной сети Facebook.
«Исковые требования губернатора Свердловской области Куйвашева Евгения Владимировича к прокуратуре Свердловской области о признании представления об устранении нарушения федерального законодательства незаконным удовлетворить. Признать незаконным представление прокуратуры Свердловской области об устранении нарушения федерального законодательства от
Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Андрей Альшевский обратился в администрацию губернатора Свердловской области запросив представить ему документ, касающийся подготовки к празднованию 300-летия Нижнего Тагила. Однако в ответе ему документ не представили, сославшись на то, что он носит характер служебной переписки.
Андрей Альшевских обратился в прокуратуру, и надзорный орган усмотрел нарушение федерального законодательства в непредставлении информации и обязал администрацию устранить нарушение. В свою очередь чиновники правительства Свердловской области обратились в суд. Свою позицию они мотивировали тем, что депутат состоит в комитете по экономической политике, промышленности инновационному развитию и предпринимательству, и может запрашивать только профильную информацию, а информация о праздновании 300-летия Нижнего Тагила, по мнению чиновников, вне компетенции Андрея Альшевских. В итоге суд принял во внимание позицию администрации губернатора Свердловской области.
«Мы в начале долгого интересного пути. Потому что эту ситуацию я так не оставлю и готов идти вплоть до Верховного суда. К тому же эта ситуация касается всех депутатов Госдумы, которые также делают запросы в органы исполнительной власти», — сообщил Андрей Альшевских.