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13:55 (мск), источник: ИА REGNUM

Суд удовлетворил иск свердловского губернатора о «представлении информации»

Депутат Госдумы намерен отстаивать право на получение любой информации у чиновников.

В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд рассмотрел иск администрации губернатора Свердловской области к прокуратуре и депутату Государственной думы Андрею Альшевских. Иск был удовлетворён, а стороны получили мотивировочное решение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Документ опубликовал Андрей Альшевских на своей страничке в социальной сети Facebook.

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«Исковые требования губернатора Свердловской области Куйвашева Евгения Владимировича к прокуратуре Свердловской области о признании представления об устранении нарушения федерального законодательства незаконным удовлетворить. Признать незаконным представление прокуратуры Свердловской области об устранении нарушения федерального законодательства от 19.02.2018 № 7/2−14−2018, вынесенное в адрес губернатора Свердловской области», — указано в решении суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Андрей Альшевский обратился в администрацию губернатора Свердловской области запросив представить ему документ, касающийся подготовки к празднованию 300-летия Нижнего Тагила. Однако в ответе ему документ не представили, сославшись на то, что он носит характер служебной переписки.

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Андрей Альшевских обратился в прокуратуру, и надзорный орган усмотрел нарушение федерального законодательства в непредставлении информации и обязал администрацию устранить нарушение. В свою очередь чиновники правительства Свердловской области обратились в суд. Свою позицию они мотивировали тем, что депутат состоит в комитете по экономической политике, промышленности инновационному развитию и предпринимательству, и может запрашивать только профильную информацию, а информация о праздновании 300-летия Нижнего Тагила, по мнению чиновников, вне компетенции Андрея Альшевских. В итоге суд принял во внимание позицию администрации губернатора Свердловской области.

Андрей Альшевских сообщил, что обязательно подаст апелляционную жалобу. Так же он намерен обсудить сложившуюся ситуацию с коллегами в Госдуме, так как подобный прецедент касается всех депутатов.

«Мы в начале долгого интересного пути. Потому что эту ситуацию я так не оставлю и готов идти вплоть до Верховного суда. К тому же эта ситуация касается всех депутатов Госдумы, которые также делают запросы в органы исполнительной власти», — сообщил Андрей Альшевских.

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