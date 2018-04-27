Суд удовлетворил иск свердловского губернатора о «представлении информации»

В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд рассмотрел иск администрации губернатора Свердловской области к прокуратуре и депутату Государственной думы Андрею Альшевских. Иск был удовлетворён, а стороны получили мотивировочное решение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Документ опубликовал Андрей Альшевских на своей страничке в социальной сети Facebook.

«Исковые требования губернатора Свердловской области Куйвашева Евгения Владимировича к прокуратуре Свердловской области о признании представления об устранении нарушения федерального законодательства незаконным удовлетворить. Признать незаконным представление прокуратуры Свердловской области об устранении нарушения федерального законодательства от 19.02.2018 № 7/2−14−2018, вынесенное в адрес губернатора Свердловской области», — указано в решении суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Андрей Альшевский обратился в администрацию губернатора Свердловской области запросив представить ему документ, касающийся подготовки к празднованию 300-летия Нижнего Тагила. Однако в ответе ему документ не представили, сославшись на то, что он носит характер служебной переписки.

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Андрей Альшевских обратился в прокуратуру, и надзорный орган усмотрел нарушение федерального законодательства в непредставлении информации и обязал администрацию устранить нарушение. В свою очередь чиновники правительства Свердловской области обратились в суд. Свою позицию они мотивировали тем, что депутат состоит в комитете по экономической политике, промышленности инновационному развитию и предпринимательству, и может запрашивать только профильную информацию, а информация о праздновании 300-летия Нижнего Тагила, по мнению чиновников, вне компетенции Андрея Альшевских. В итоге суд принял во внимание позицию администрации губернатора Свердловской области.

Андрей Альшевских сообщил, что обязательно подаст апелляционную жалобу. Так же он намерен обсудить сложившуюся ситуацию с коллегами в Госдуме, так как подобный прецедент касается всех депутатов.