Крымчане должны быть готовы к «неадекватным действиям» Киева — Шеремет

Источник: РИА "Новости"

«(Конфронтации — ред.) однозначно не будет, — сказал он. — Мы понимаем, что на Украине напряженная обстановка, фактически идет гражданская война. Я советую воздержаться от поездок на территорию соседнего государства. Нам надо быть готовыми ко всему, потому что мы видим абсолютно неадекватные действия со стороны руководства соседнего государства. Ожидать можно всего, что угодно».

При этом депутат не исключает вероятности дальнейших задержаний крымчан на украинской границе, напомнив захват украинскими пограничниками «в стиле сомалийских пиратов» судна с крымскими рыбаками.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий в том числе усиление контроля контрольных пунктов въезда-выезда на границе с Крымом. Согласно внесенным правкам, погранслужба Украины может запретить въезд в страну максимум не на три года, как было раньше, а на пять лет, для иностранцев и лиц без гражданства в случае нарушений при пересечении границы. За повторное «нарушение» предусмотрено еще дополнительно 5−10 лет запрета на въезд на Украину.

Кроме того, на прошлой неделе в Верховной раде зарегистрировали предложенный Порошенко законопроект, которым предлагается разрешить лишать украинского гражданства крымчан, получивших российские паспорта после 2014 года.