В Кремле прокомментировали новые данные о показаниях Родченкова
Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU —
Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU —
«Еще тогда мы говорили, что вряд ли голословные обвинения джентльмена заслуживают такого внимания, и вряд ли на них можно основывать
Сейчас налицо тот факт, что человек путается в показаниях, налицо тот факт, что человек фактически подтверждает свою ложь, свою клевету и тот факт, что человек сам подтверждает необоснованность своих предыдущих слов.
Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне опубликовал мотивировочное решение по двум российским спортсменам, в котором приводятся показания Ричарда Макларена и Григория Родченкова.
По словам Макларена, российские спортсмены необязательно употребляли допинг, но могли это делать.
Кроме того, по его словам, в России вообще не было такого препарата, как метастерон. Хотя если судить по докладу Макларена, этот препарат был в составе