В Кремле прокомментировали новые данные о показаниях Родченкова

Источник: РИА "Новости"

«Еще тогда мы говорили, что вряд ли голословные обвинения джентльмена заслуживают такого внимания, и вряд ли на них можно основывать какие-то серьезные решения, в том числе таких уважаемых организаций, как ВАДА. Тем не менее, нас тогда не послушали», — сказал Песков журналистам.

Сейчас налицо тот факт, что человек путается в показаниях, налицо тот факт, что человек фактически подтверждает свою ложь, свою клевету и тот факт, что человек сам подтверждает необоснованность своих предыдущих слов. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне опубликовал мотивировочное решение по двум российским спортсменам, в котором приводятся показания Ричарда Макларена и Григория Родченкова.

По словам Макларена, российские спортсмены необязательно употребляли допинг, но могли это делать.

А Родченков заявил, что не давал спортсменам и не видел, как они употребляют допинг, но подменял пробы.