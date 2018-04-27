Директором кадрового департамента нижегородский мэрии стал Александр Малафеев

Предыдущее место работы господина Малафеева — микрофинансовая организация «Срочноденьги», где он был HR-директором. В разное время Александр Малафеев работал помощником у бывшего губернатора Нижегородской области Ивана Склярова, потом директором по персоналу и бизнес-процессам на ОАО «Дробмаш». Позже господин Малафеев перешел на работу на «Нижегородский завод шампанских вин» (заместителем директора) и возглавил его в январе 2009 года, но проработал в этом статусе только до мая 2009, после чего НЗШВ вновь руководить бывший собственник Юрий Лисенков.