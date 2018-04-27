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13:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Директором кадрового департамента нижегородский мэрии стал Александр Малафеев

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов назначил директором департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города Александра Малафеева, сообщает пресс-служба мэрии.

Источник: Reuters

Предыдущее место работы господина Малафеева — микрофинансовая организация «Срочноденьги», где он был HR-директором. В разное время Александр Малафеев работал помощником у бывшего губернатора Нижегородской области Ивана Склярова, потом директором по персоналу и бизнес-процессам на ОАО «Дробмаш». Позже господин Малафеев перешел на работу на «Нижегородский завод шампанских вин» (заместителем директора) и возглавил его в январе 2009 года, но проработал в этом статусе только до мая 2009, после чего НЗШВ вновь руководить бывший собственник Юрий Лисенков.

В июне 2009 года был включен экс-губернатором региона Валерием Шанцевым в кадровый резерв правительства области. До 2011 года был исполнительным директором «Нижегородской ассоциации развития управления», затем директором по персоналу и развитию группы компаний «Автотехника», директором по корпоративному развитию группы компаний «Провенто».

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