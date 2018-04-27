И.о. главы Мотовилихинского района Перми назначили Антона Илюшина

С 29 апреля и.о. главы администрации Мотовилихинского района Перми назначен Антон Илюшин, до этого работавший в статусе первого заместителя прежнего руководителя района Валерия Кокшарова.

Он уволен в связи с истечением срока трудового договора. Последним его рабочим днем на посту главы района станет 28 апреля. Об этом сообщает городская администрация.