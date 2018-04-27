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15:49 (мск), источник: Новости Перми

И.о. главы Мотовилихинского района Перми назначили Антона Илюшина

Валерий Кокшаров уволен в связи с истечением срока трудового договора. Район возглавил в статусе исполняющего обязанности главы его первый зам.

С 29 апреля и.о. главы администрации Мотовилихинского района Перми назначен Антон Илюшин, до этого работавший в статусе первого заместителя прежнего руководителя района Валерия Кокшарова.

Он уволен в связи с истечением срока трудового договора. Последним его рабочим днем на посту главы района станет 28 апреля. Об этом сообщает городская администрация.

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И.о. главы Мотовилихинского района Перми назначили Антона Илюшина
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