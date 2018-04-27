Миллионы сирийцев могут остаться без домов

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В соответствии с новым законом о недвижимости, принятом правительством Башара Асада, жители Сирии должны в течение 30 дней предоставить документы о владении ею, иначе жилье может быть конфисковано. Эксперты опасаются, что закон ударит по сторонникам оппозиции, беженцам, перемещенным лицам и жителям неофициальных поселений.

По мнению экспертов, новый закон сирийских властей может привести к тому, что миллионы сирийцев лишатся своего жилья. Закон № 10 был принят в начале апреля, в соответствии с ним жители страны должны подтвердить свои права на недвижимость в течение 30 дней, начиная с 11 апреля. Министерство местного управления должно составить список собственников жилья для территорий, находящихся под контролем правительства, на основании документов, предоставленных самими собственниками или их родственниками. Та недвижимость, на которую не подадут документов, может быть конфискована и передана новым владельцам.

Новый закон может лишить собственности как сторонников оппозиции, борющихся с режимом Башара Асада, так и покинувших страну. За время конфликта более половине жителей Сирии пришлось покинуть свои дома и уехать за границу.

Как отмечает глава Ближневосточного центра Карнеги Маха Яхья, «для миллионов внутренне перемещенных лиц и беженцев такое доказательство владения будет, скорее всего, невыполнимой миссией. У многих не осталось документов о праве собственности, некоторые живут в неофициально существующих поселениях, а значит, без признаваемых законом доказательств владения, а для многих — прежде всего беженцев — возвращение с Сирию, чтобы предоставить такие доказательства, равносильно самоубийству».

По ее мнению, новый закон выгоден властям Сирии сразу по нескольким пунктам. Он позволяет им лишить собственности политических противников, кроме того, закон поможет заселить стратегически важные области людьми, лояльными режиму Башара Асада. Закон направлен и против беженцев, которых правительство нередко рассматривает как предателей.

Эксперты уже сравнили новые сирийские правила с принятыми в свое время в Израиле и Ливане. «Это последняя из серии мер, принятых государством для того, чтобы наказать противников правительства Асада… Так же, как Закон об отсутствующих в 1948 году позволил израильтянам забрать недвижимость палестинцев, вытесненных с их земель, новый закон Асада позволит государству конфисковать земли миллионов внутренне перемещенных лиц и беженцев», — считает основатель Арабского центра по правам человека Низар Аюб.

Яна Рождественская

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