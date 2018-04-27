Это было неизбежно: Узбекистан полностью изменит пенсионную систему
Как изменится жизнь пенсионеров, на какие размеры пенсии можно рассчитывать при наличии того или иного стажа, читайте в материале Sputnik Узбекистан.
Как изменится жизнь пенсионеров, на какие размеры пенсии можно рассчитывать при наличии того или иного стажа, читайте в материале Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Узбекистане в ближайшее время планируется провести коренную реформу пенсионной системы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Внебюджетный пенсионный фонд в пятницу представил проект «Концепции реформирования системы государственного пенсионного обеспечения». Корреспондент Sputnik разбирался, что ждет узбекистанцев на пенсии и стоит ли овчинка выделки.
Не то реформировали
На сегодняшний день пенсионная система Узбекистана охватывает более 3,3 миллиона граждан или примерно 10% населения страны. Пенсии по возрасту получают свыше 2,5 миллиона человек, по инвалидности — 360,3 тысячи, по случаю потери кормильца — 168,5 тысячи, социальные пособия — 294,1 тысячи.
За последние десять лет правительство предпринимало несколько попыток модернизировать систему и перейти на общепринятые принципы пенсионного страхования. Тем не менее проблем в сфере выше крыши, система пенсионного обеспечения за эти годы стала обезличенной и уравнительной.
Одна из причин — действующий закон «О государственном пенсионном обеспечении граждан» был утвержден в далеком 1993 году, в нем отсутствуют нормы прямого действия, а многие нормы, регулирующие вопросы пенсионного обеспечения и социальной защиты населения, утверждены указами президента, решениями правительства, что приводит к различному их толкованию.
В стране также сложилась широкая практика применения льготного пенсионного обеспечения, необоснованных надбавок и доплат к пенсиям для отдельных категорий лиц, которая на сегодняшний день фактически не применяется в мировой практике.
Кроме того, механизмы стимулирования граждан в длительном и беспрерывном участии в системе социального страхования остаются сложными и непрозрачными, вследствие чего, порядка 60% трудоспособного населения не охвачены государственным социальным страхованием. По прогнозам экспертов, все это в скором будущем приведет к дисбалансу доходов и расходов Пенсионного фонда, что негативно повлияет на финансирование пенсий и других социальных выплат.
С пенсией придется подождать
Пожалуй, одна их самых «больных» мер для населения — это поэтапное повышение пенсионного возраста с доведением до среднемирового уровня. Давайте разбираться, что же такое среднемировой уровень. Средний пенсионный возраст в мире для мужчин и женщин достигает 62 года, тогда как в
Узбекистане данный показатель составляет 57,5 лет.
В странах Центральной Азии, например, в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане право выхода на пенсию по возрасту для мужчин установлено в 63 года, а для женщин — в 58 лет. В Казахстане пенсионный возраст женщин будет доведен до 63 лет, с поэтапным его увеличением на 6 месяцев каждый год. В Туркменистане пенсионный возраст составляет 62 года для мужчин и 57 лет для женщин.
Каждому по заслугам
Действующая система пенсионного обеспечения предусматривает назначение пенсии лицам, имеющим не менее 7 лет стажа работы. Данная норма дает возможность получать пенсию лицам, проработавшим всего 7 лет и вносившим минимальный вклад в формирование доходов Пенсионного фонда за весь период своей трудоспособности.
К примеру, в настоящее время при среднем уровне заработка разница в размере пенсии мужчины, имеющего 30-летний стаж работы и мужчины, имеющего 10-летний стаж работы составляет всего лишь порядка 200 тысяч сумов. Как говориться, зачем платить государству больше, если итог один.
Во многих странах мира, включая страны СНГ, минимальный требуемый стаж доведен до уровня 10 — 15 лет.
Бюрократию уберут, пенсию прибавят
Разработчики предлагают максимально возможно внедрять
При расчете пенсии в базу данных будут приняты сведения персонифицированного учета начисления страховых взносов граждан, формируемых с 2015 года. Кроме того, правительство намерено вернутся к нормам социальной справедливости, которые преспокойно были забыты лет десять назад.
Также будет увеличен размер выплачиваемой пенсии одиноким пенсионерам, проживающим в интернатах и пансионатах для престарелых и инвалидов, введены пособия в фиксированных размерах лицам с инвалидностью III группы.
Среди других интересных предложений — увеличение размера пенсии за каждый полный год стажа работы сверх 35 лет на 2% от среднемесячного заработка, установление надбавки к пенсиям женщин, имеющих право выхода на пенсию в 54 года, но оформивших пенсию позже общеустановленного возраста.
Правительство также намерено увеличить размер среднемесячного заработка, принимаемого для исчисления пенсии с 8-кратного до 12-кратного минимального размера заработной платы, установленной законодательством на дату, с которой назначается пенсия. При этом гражданам, достигшим пенсионного возраста, но не имеющим необходимого трудового стажа, планируется предоставить право уплаты в разовом порядке суммы страховых взносов в Пенсионный фонд за каждый недостающий месяц стажа при расчете государственных пенсий. Эта мера, отмечают эксперты, будет очень востребована так как на сегодняшний день порядка 55% новых назначений приходится на пенсии с неполным стажем работы.