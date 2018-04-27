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27 апреля, источник: Известия

На Украине предложили отобрать Крымский мост у России

Россия должна отдать Крымский мост Украине в качестве «контрибуции». С таким предложением выступил депутат Верховной рады Рефат Чубаров.

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«Мост — это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине», — заявил народный депутат.

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Сделать это необходимо, по его словам, в качестве компенсации за «оккупацию» Крыма.

Помимо этого, Рефат Чубаров предложил «публично высказывать как минимум предупреждение в совершении незаконных действий» тем, кто будет въезжать по нему в Крым.

Как стало известно, уже летом текущего года строители начнут укладывать рельсы на железнодорожной части Крымского моста со стороны Тамани. Работы начнутся после того, как будут сданы пролетные строения.

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