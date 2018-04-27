На Украине предложили отобрать Крымский мост у России

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«Мост — это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине», — заявил народный депутат.

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Сделать это необходимо, по его словам, в качестве компенсации за «оккупацию» Крыма.

Помимо этого, Рефат Чубаров предложил «публично высказывать как минимум предупреждение в совершении незаконных действий» тем, кто будет въезжать по нему в Крым.