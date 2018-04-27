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22:05 (мск), источник: РИА Новости

Помпео заявил об угрозе союзникам и партнерам США со стороны России

БРЮССЕЛЬ, 27 апр — РИА Новости. Участвовавший в заседании глав МИД стран НАТО в Брюсселе новый госсекретарь США Майк Помпео заявил на итоговой пресс-конференции об угрозе со стороны РФ союзникам Вашингтона.

Источник: Reuters

«Россия угрожает союзникам и партнерам», — сказал Помпео, указав на действия РФ на Украине и в Грузии, а также на «агрессивную кампанию» по «подрыву» демократических институтов на Западе.

По словам госсекретаря, позиция США заключается в том, что возвращения к ведению дел с Россией «как обычно» не будет, пока Москва не продемонстрирует ясные изменения в своих действиях в соответствии с международным правом.

Россия — тема номер один у американских политиков и даже у Нацгвардии США
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22:12 (мск)© Ньюстюб
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