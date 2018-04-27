Помпео заявил об угрозе союзникам и партнерам США со стороны России
БРЮССЕЛЬ, 27 апр — РИА Новости. Участвовавший в заседании глав МИД стран НАТО в Брюсселе новый госсекретарь США Майк Помпео заявил на итоговой
БРЮССЕЛЬ, 27 апр — РИА Новости. Участвовавший в заседании глав МИД стран НАТО в Брюсселе новый госсекретарь США Майк Помпео заявил на итоговой
«Россия угрожает союзникам и партнерам», — сказал Помпео, указав на действия РФ на Украине и в Грузии, а также на «агрессивную кампанию» по «подрыву» демократических институтов на Западе.
По словам госсекретаря, позиция США заключается в том, что возвращения к ведению дел с Россией «как обычно» не будет, пока Москва не продемонстрирует ясные изменения в своих действиях в соответствии с международным правом.