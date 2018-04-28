Дмитрий Азаров: «В Тольятти формируется экономика будущего»

Источник: Volga News

В ДК «Тольятти» собрались ветераны труда и люди, которые в настоящее время продолжают традиции первостроителей Тольятти. Почетными гостями праздника стали легенды Волжского автозавода — Герои Социалистического труда Василий Малыхин, Владимир Маркелов, Николай Шурганов.

Василий Малыхин строил автозавод и принимался непосредственное участие в запуске в производство автомобиля ВАЗ-2101. Свою первую награду — медаль к 100-летию В. И. Ленина — он получил через два года после приезда в Тольятти. Потом были более серьезные госнаграды, в том числе орден Ленина и Звезда Героя Соцтруда.

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«Горжусь всеми, но, поверьте, трудились мы не за ордена и медали, — говорит ветеран. — Для нас награда — это автомобили, которые мы делали своими руками. И еще мы верили и верим в свой завод».

Нынешнее поколение вазовцев не меньше ветеранов гордится своим заводом и связывает с ним свое будущее и будущее Тольятти. Заместитель председателя первичной профсоюзной организации ПАО «АвтоВАЗ» Валерий Королев говорит, что Первомай для тольяттинцев всегда был особым праздником, который отмечают с размахом.

«Это праздник человека труда, это наш праздник. Самое главное — предприятие работает стабильно, сотрудники обеспечены работой. Особенно важно для нас, что сейчас руководство области большое внимание уделяет человеку труда и социальному партнерству. Это положительно влияет на настроения заводчан. Мы уверены, что завод будет развиваться и будет улучшаться благосостояние работников АвтоВАЗа», — сказал Волганьюс Валерий Королев.

На торжестве Валерию Королеву глава региона Дмитрий Азаров вручил почетную грамоту губернатора. Региональными наградами был также отмечен труд сотрудников Тольяттинского пассажирского автотранспортного предприятия № 3, комбината «Росинка», завода железобетонных изделий, «Тольяттиазота» и «Тольяттихлеба». Каждого из награжденных со сцены провожали аплодисментами.

Стоя приветствовал зал Героев Соцтруда. Глава региона подчеркнул, что ветераны — это люди труда, слова и дела, успехами которых гордится вся область. «Спасибо, что вы с нами!», — сказал Дмитрий Азаров. Он добавил, что своим трудом ветераны установили высочайшую планку, соответствовать которой непросто.

Василий Малыхин в свою очередь поблагодарил Дмитрия Азарова за работу на благо региона. «Я Дмитрия Игоревича знаю давно. Это человек большого труда и таланта. Считаю — Владимир Владимирович Путин не ошибся, что главой региона назначил Дмитрия Игоревича. Когда будут выборы, уверен, большинство, нет, все жители нашего города поддержат его кандидатуру», — сказал Герой Соцтруда.

Руководитель области отметил, что нынешний Первомай, который символизирует высочайшую ценность труда и социальную справедливость, россияне встречают в особых условиях, во время больших судьбоносных решений.

Президент в своем послании поставил перед страной задачи, которые должны обеспечить долгосрочный прорывной рост экономики. Их можно решить, по словам Дмитрия Азарова, только на основе развития промышленного производства и наукоемких технологий. В этом отношении у Автограда особая миссия как у столицы автомобилестроения России, одного из центров нефтехимической промышленности России и территории опережающего развития.

«В городе открываются новые производства, создаются рабочие места. Создается новая экономика — экономика будущего. Будущего не только Тольятти, но и всей страны. Тольятти сегодня находится на самых передовых рубежах внедрения новых технологий, создания новых производств», — сказал Дмитрий Азаров.

Особое внимание он акцентировал на том, что для решения стоящих перед страной задач необходимо повышать престиж рабочих профессий и готовить высококвалифицированные кадры с самого юного возраста. Успешный пример — «Кванториум» в Автограде, где «мыслить по-инженерному» юных тольяттинцев учат с дошкольного возраста.