Путин решил развивать не города, а пространство

Источник: AP 2018

«Есть такая точка зрения [о развитии крупных агломераций], но побеждает другой подход, чтобы это пространственное развитие страны было связано прежде всего с развитием транспортной и другой инфраструктуры между населенными пунктами», — заявил президент Владимир Путин, поставив точку в спорах чиновников о подходах к стратегии пространственного развития.

Документ должен стать основой для планирования развития территорий, говорил вице-премьер Дмитрий Козак (отвечает за развитие регионов): сейчас программы противоречат друг другу и не могут быть основой региональной политики.

Главной развилкой концепции было — что именно развивать: регионы — мегаполисы (агломерации) или все территории, объясняли два федеральных чиновника.

За развитие агломераций выступали мэр Москвы Сергей Собянин, министр экономики Максим Орешкин, первый вице-премьер Игорь Шувалов, говорят они. Публично отстаивал такую идею и председатель ЦСР Алексей Кудрин. Представитель Козака отказался от комментариев, его коллега из Минэкономразвития не ответил на запрос. В числе сторонников комплексного развития территорий был сам Козак, а также премьер Дмитрий Медведев, говорят чиновники.

Комфорт европейских стран не в том, что хорошо в столице, жителю небольшого города и в страшном сне не приснится в мегаполисах жить, рассуждает чиновник.

Сжатие территории для агломерационного радиуса крупнейших городов неизбежно, говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин, как и стагнация малых территорий при слабо развитой транспортной сети.

В какой-то момент оба подхода могут объединиться — агломерациям для развития тоже необходимо улучшение связи между городами, считает старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин, например, поэтому активно обсуждается строительство железной дороги между двумя мегаполисами — Челябинском и Екатеринбургом.

Централизация инфраструктуры, бизнеса в европейской части России оттягивает ресурсы на центр и это проблема для большинства других регионов страны, заключает он.