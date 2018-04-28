Путин решил развивать не города, а пространство
Пространство между населенными пунктами должно обживаться и развиваться, заявил президент Владимир Путин, поставив точку в спорах чиновников о подходах к стратегии пространственного развития.
Пространство между населенными пунктами должно обживаться и развиваться, заявил президент Владимир Путин, поставив точку в спорах чиновников о подходах к стратегии пространственного развития.
«Есть такая точка зрения [о развитии крупных агломераций], но побеждает другой подход, чтобы это пространственное развитие страны было связано прежде всего с развитием транспортной и другой инфраструктуры между населенными пунктами», — заявил президент Владимир Путин, поставив точку в спорах чиновников о подходах к стратегии пространственного развития.
Документ должен стать основой для планирования развития территорий, говорил
За развитие агломераций выступали мэр Москвы Сергей Собянин, министр экономики Максим Орешкин, первый
Сжатие территории для агломерационного радиуса крупнейших городов неизбежно, говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин, как и стагнация малых территорий при слабо развитой транспортной сети.
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Развитие городов и сел в агломерациях происходит за счет развития транспортной инфраструктуры между крупными городами, согласен