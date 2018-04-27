Название «Дружба народов» вернут дворцу, станции метро и площади

Источник: Uzdaily.uz

Шавкат Мирзиёев 26 апреля 2018 года выступил с таким предложением на видеоселекторном совещании.

Глава Узбекистана отметил, что в мире немного стран и наций, которые могут гордиться такими высокими человеческими качествами, которые проявила семья кузнеца Шаахмеда Шамахмудова, принявшая в годы войны 14 детей.

Он отметил, что важность и ценность этого героического поступка семьи Шамахмудовых со временем только растет.

Президент отметил, что в целях восстановления исторической справедливости, увековечения этих качеств и ценностей, справедливо вернуть мемориальный ансамбль «Дружба народов» на площадь в центре Ташкента.

Шавкат Мирзиёев отметила, что улице в Шайхантахурском районе Ташкента будет возвращено имя Шамахмудовых. Он добавил, что название «Дружба народов» вернут дворцу «Истиклол», станции метро (сейчас станция «Бунедкор») и площади.

Международный пресс-клуб сообщил, что рядом с памятником семье Шамахмудовых на площади Дружбы народов будет установлен флагшток.