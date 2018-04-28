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00:32 (мск), источник: Sputnik.md

Молдавские депутаты хотят работать в нормальных условиях

Спикер молдавского парламента зарегистрировал законопроект, призванный улучшить условия работы высшего законодательного органа.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Товары, техника, оборудование, мебель, работы и услуги, предназначенные для ремонта здания парламента Молдовы в 2018 году, поставляются на территорию республики с применением нулевой ставки налога на добавленную стоимость и импортируются с применением освобождения от налога на добавленную стоимость. Соответствующий законопроект зарегистрировал спикер высшего законодательного органа Андриан Канду.

Документ уже получил положительное заключение комиссии по экономике, бюджету и финансам и скоро будет представлен на рассмотрение депутатам.

Согласно тексту инициативы, министерство финансов республики получит разрешение на осуществление предварительной оплаты до 50% установленного по объему годового лимита для приобретения товаров, техники, оборудования, мебели, работ и услуг для ремонта здания парламента в 2018 году.

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