Молдавские депутаты хотят работать в нормальных условиях

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Товары, техника, оборудование, мебель, работы и услуги, предназначенные для ремонта здания парламента Молдовы в 2018 году, поставляются на территорию республики с применением нулевой ставки налога на добавленную стоимость и импортируются с применением освобождения от налога на добавленную стоимость. Соответствующий законопроект зарегистрировал спикер высшего законодательного органа Андриан Канду.

Документ уже получил положительное заключение комиссии по экономике, бюджету и финансам и скоро будет представлен на рассмотрение депутатам.