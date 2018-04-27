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27 апреля, источник: РИА Новости

За 17 лет из России незаконно вывезли $430,7 миллиарда, сообщил сенатор

МОСКВА — РИА Новости. Более 430 миллиардов долларов США было вывезено незаконно из России в период с 2000 года по 2017 год, согласно независимым оценкам, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Источник: РИА Новости

«По независимым оценкам, с 2000 года по 2017 год из нашей страны было вывезено порядка 430,7 миллиарда долларов. Это гигантские финансовые средства, которые могли быть вложены в развитие отечественной экономики», — сказал сенатор.

По его словам, незаконный вывод капитала из России является одной из ключевых проблем, разрешение которых существенно повлияет на реализацию возможностей прорывного развития в различных секторах экономики.

Бондарев сообщил, что для совершенствования действующего законодательства и правоприменительной практики в области противодействия преступлениям экономической направленности комитет по обороне и безопасности Совфеда предлагает ряд мер.

В их числе — формирование «новых правовых и организационных механизмом, направленных на своевременное выявление и пресечение мнимых, притворных сделок в сфере внешнеэкономической деятельности, на выявление и пресечение деятельности организаций, создаваемых в целях уклонения от уплаты налогов, незаконного выведения материальных средств из России».

Также комитет предлагает усовершенствовать систему организационного и информационного взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов, а также реформировать систему банковского надзора «в сфере фиксации и хранения значимой информации о деятельности кредитных организаций».

Отток капитала из России набирает обороты
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23 мая 2017© Ньюстюб
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