Британия отказалась признавать российское образование

Источник: РИА "Новости"

СМИ попросили диппредставительство объяснить сокращение числа учеников-россиян в частных школах королевства почти на 40 процентов за последние два года. В ответ пресс-секретарь миссии отмечает, что непринятие соглашения — важный фактор для родителей при выборе места обучения детей.

«На фоне ухудшившихся отношений между двумя странами, развязанной здесь антироссийской кампании британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян. Они опасаются, что приехавшие из России дети окажутся в недружелюбной среде, и эти опасения вполне объяснимы», — пояснил он.