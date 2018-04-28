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02:18 (мск), источник: Известия

Минобороны разрешило солдатам-контрактникам бесплатно отдыхать в санаториях

Минобороны планирует уравнять в правах на санаторно-курортное лечение офицеров и контрактников, которые служат на должностях солдат и сержантов. Ранее такую возможность имели только офицеры и прапорщики.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали «Известиям» в ведомстве, уже разработан соответствующий проект поправок. Сейчас документ находится на стадии внутриведомственных согласований. Предполагается, что изменения вступят в силу уже в этом году.

Контрактник и члены его семьи раз в год во время отпуска на основании медицинских показаний смогут съездить в военный санаторий бесплатно. Те, кто получил ранение, травму или заболевание в ходе несения службы, получат путевку вне очереди.

На балансе Министерства обороны РФ — 48 санаториев, который расположены, в частности, на Черноморском побережье, в регионе Кавказских Минеральных Вод и других привлекательных и экологически чистых районах.

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1 апреля 2017© Ньюстюб
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