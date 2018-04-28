Минобороны разрешило солдатам-контрактникам бесплатно отдыхать в санаториях
Минобороны планирует уравнять в правах на
Минобороны планирует уравнять в правах на
Как рассказали «Известиям» в ведомстве, уже разработан соответствующий проект поправок. Сейчас документ находится на стадии внутриведомственных согласований. Предполагается, что изменения вступят в силу уже в этом году.
Контрактник и члены его семьи раз в год во время отпуска на основании медицинских показаний смогут съездить в военный санаторий бесплатно. Те, кто получил ранение, травму или заболевание в ходе несения службы, получат путевку вне очереди.
На балансе Министерства обороны РФ — 48 санаториев, который расположены, в частности, на Черноморском побережье, в регионе Кавказских Минеральных Вод и других привлекательных и экологически чистых районах.