Минобороны разрешило солдатам-контрактникам бесплатно отдыхать в санаториях

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали «Известиям» в ведомстве, уже разработан соответствующий проект поправок. Сейчас документ находится на стадии внутриведомственных согласований. Предполагается, что изменения вступят в силу уже в этом году.

Контрактник и члены его семьи раз в год во время отпуска на основании медицинских показаний смогут съездить в военный санаторий бесплатно. Те, кто получил ранение, травму или заболевание в ходе несения службы, получат путевку вне очереди.