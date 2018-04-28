Меркель рассказала об оценке эффекта санкций против России
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Германия совместно с властями США оценивает эффект, который оказали на Россию новые экономические санкции, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Германия совместно с властями США оценивает эффект, который оказали на Россию новые экономические санкции, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на
«Мы очень тесно работаем с представителями администрации США… чтобы обменяться мнениями по поводу того, какое действие они (санкции — ред.) могут оказать», — заявила канцлер на
Кроме того, она отметила сходство позиций Берлина и Вашингтона по вопросу отношения к политике России.
«Что касается противоречий, конфликта с Россией, в том числе роли России в Сирии, в целом существует единство с США», — сказала она.
Угроза экономике ФРГ
Ранее высокопоставленный источник в ведомстве канцлера Германии заявил журналистам, что новые санкции США против России могут создать проблемы для немецкой экономики.
Источник отметил, что бизнес Германии связан с российскими бизнесменами и компаниями, против которых Вашингтон ввел ограничения.
Как ранее заявили в
«Краткосрочные потери уже в текущем финансовом году оцениваются участниками опроса сотнями миллионов евро, и могут составить до 377 миллионов евро», — сообщил председатель правления ВТП Маттиас Шепп.
По данным The Wall Street Journal, руководство Германии намерено просить США освободить немецкие компании от участия в санкциях против России. Издание отмечает, что подобный подход лоббируют немецкие промышленные гиганты, в том числе Siemens, Daimler и Volkswagen, которые ведут бизнес в России.
Очередные санкции
В начале апреля США ввели новые ограничения против России. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании — в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал», Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.
Как заявили в американской администрации, эти меры не связаны с конкретными событиями, а стали ответом «на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру».
Позднее американские власти заявили, что могут снять санкции с «Русала», если Дерипаска откажется от контроля над компанией. Также Минфин продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании должны свернуть все контракты и прекратить взаимодействие с компанией.