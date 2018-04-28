Меркель рассказала об оценке эффекта санкций против России

Источник: AP 2018

«Мы очень тесно работаем с представителями администрации США… чтобы обменяться мнениями по поводу того, какое действие они (санкции — ред.) могут оказать», — заявила канцлер на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, она отметила сходство позиций Берлина и Вашингтона по вопросу отношения к политике России.

«Что касается противоречий, конфликта с Россией, в том числе роли России в Сирии, в целом существует единство с США», — сказала она.

Угроза экономике ФРГ

Ранее высокопоставленный источник в ведомстве канцлера Германии заявил журналистам, что новые санкции США против России могут создать проблемы для немецкой экономики.

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Источник отметил, что бизнес Германии связан с российскими бизнесменами и компаниями, против которых Вашингтон ввел ограничения.

Как ранее заявили в Российско-германской внешнеторговой палате, потери немецких компаний в России из-за американских санкций могут достигнуть полутора миллиардов евро.

«Краткосрочные потери уже в текущем финансовом году оцениваются участниками опроса сотнями миллионов евро, и могут составить до 377 миллионов евро», — сообщил председатель правления ВТП Маттиас Шепп.

По данным The Wall Street Journal, руководство Германии намерено просить США освободить немецкие компании от участия в санкциях против России. Издание отмечает, что подобный подход лоббируют немецкие промышленные гиганты, в том числе Siemens, Daimler и Volkswagen, которые ведут бизнес в России.

Очередные санкции

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В начале апреля США ввели новые ограничения против России. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании — в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал», Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

Как заявили в американской администрации, эти меры не связаны с конкретными событиями, а стали ответом «на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру».