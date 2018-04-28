Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Михаил Пореченков вышел в свет с внебрачным сыном
Западные СМИ сообщили, почему РФ не расчехляет орудия в ответ США
Красавица-внучка Иосифа Кобзона блистала на красной дорожке
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
В Киеве неспокойно: афганцы перекрыли центр города
Москва показала уничтожение корабля Су-30 - СМИ
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Почему россияне из НХЛ не едут в сборную России
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов — Ригу
Алла Пугачева станцевала в красном мини-платье
Поклонники обсуждают фигуру Анфисы Чеховой в купальнике
Садальский боится за себя после слов о Галкине – СМИ
Располневшая жена Макарского о реакции мужа
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
05:20 (мск), источник: РИА Новости

Меркель рассказала об оценке эффекта санкций против России

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Германия совместно с властями США оценивает эффект, который оказали на Россию новые экономические санкции, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: AP 2018

«Мы очень тесно работаем с представителями администрации США… чтобы обменяться мнениями по поводу того, какое действие они (санкции — ред.) могут оказать», — заявила канцлер на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, она отметила сходство позиций Берлина и Вашингтона по вопросу отношения к политике России.

«Что касается противоречий, конфликта с Россией, в том числе роли России в Сирии, в целом существует единство с США», — сказала она.

Угроза экономике ФРГ

Ранее высокопоставленный источник в ведомстве канцлера Германии заявил журналистам, что новые санкции США против России могут создать проблемы для немецкой экономики.

Читайте также
Немецкий бизнес не хочет терпеть убытки из-за санкций

Источник отметил, что бизнес Германии связан с российскими бизнесменами и компаниями, против которых Вашингтон ввел ограничения.

Как ранее заявили в Российско-германской внешнеторговой палате, потери немецких компаний в России из-за американских санкций могут достигнуть полутора миллиардов евро.

«Краткосрочные потери уже в текущем финансовом году оцениваются участниками опроса сотнями миллионов евро, и могут составить до 377 миллионов евро», — сообщил председатель правления ВТП Маттиас Шепп.

По данным The Wall Street Journal, руководство Германии намерено просить США освободить немецкие компании от участия в санкциях против России. Издание отмечает, что подобный подход лоббируют немецкие промышленные гиганты, в том числе Siemens, Daimler и Volkswagen, которые ведут бизнес в России.

Очередные санкции

Читайте также
На что будет готова Ангела Меркель, чтобы сохранить российский газ

В начале апреля США ввели новые ограничения против России. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании — в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал», Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

Как заявили в американской администрации, эти меры не связаны с конкретными событиями, а стали ответом «на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру».

Позднее американские власти заявили, что могут снять санкции с «Русала», если Дерипаска откажется от контроля над компанией. Также Минфин продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании должны свернуть все контракты и прекратить взаимодействие с компанией.

Меркель: никто не заинтересован в плохих отношениях с Россией
Во время загрузки произошла ошибка.
27 апреля© Ньюстюб
Следите за развитием темы «Новые санкции США»
 'Революция продолжается': чего на самом деле хочет оппозиция в Армении
Американские санкции против Латвии гонят деньги миллионеров в Крым
СМИ рассказали о русских «корнях» американских истребителей F-35
Новая модель беспилотника РФ поступит в войска в 2019 году
Ученые предупредили о магнитной буре на Земле
На Украине предложили отобрать Крымский мост у России
В США рассказали о судьбе попавших в Россию «Томагавков»
Обнаружено гигантское «мертвое пятно» на дне Оманского залива
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги Баскетболисты московского клуба в гостях одержали победу над «Химками» в четвертом матче четвертьфинальной серии
Авто
В московской пробке сфотографировали новый лимузин Путина В одном из районов Москвы очевидцы засняли эвакуатор, который перевозил лимузин из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Как выглядят часы будущего (фото) Интерфейс отображается и обрабатывается с помощью проектора.
Кино
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли Актер вспомнил о съемках с голливудской звездой
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Почему британского принца назвали французским именем Пока все гадали над именем, которое выберет для своего третьего ребенка чета герцогов Кембриджских, они выбрали «Луи». Этого никто не ожидал — все, кто ставил у букмекеров на Артура, Джеймса и Александра, жестоко разочарованы. «Газета.Ru» — о том, почему у маленького принца французское имя.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь