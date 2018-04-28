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04:52 (мск), источник: Известия

Новая модель крупнейшего беспилотника РФ поступит в войска в 2019 году

В Вооруженные силы РФ поступит полностью российский вариант беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Форпост». Локализованная модель этого дрона производится только из отечественных комплектующих.

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В Минобороны «Известиям» рассказали, что обновленные БПЛА начнут поступать в войска уже в 2019 году. Одними из первых беспилотники получат войска Балтийского флота.

Основой для «Форпоста» стал израильский БПЛА Searcher 2. С 2012 года специалисты ОАО «РТИ Системы» занимались локализацией производства дрона и постепенным внедрением российских компонентов.

«Форпост» предназначен для решения разведывательных задач и корректировки огня артиллерии. Размеры и грузоподъемность БПЛА позволяют нести оптико-электронную аппаратуру и запас топлива.

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