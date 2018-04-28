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06:07 (мск), источник: Baikal-info.ru

Владимир Путин пожертвовал деньги на посадку сосен в Иркутском лесничестве

Президент России Владимир Путин пожертвовал 104 тыс. рублей на посадку сосен в Иркутском лесничестве.

Источник: AP 2018

Президент России Владимир Путин пожертвовал 104 тыс. рублей на посадку сосен в Иркутском лесничестве. Как сообщает 27 апреля 2018 года ТАСС, такое решение он принял в ответ на соответствующую просьбу главы ВТБ Андрея Костина на заседании попечительского совета Русского географического общества.

Андрей Костин, который в РГО занимается проектом восстановления лесов, рассказал, что на одной из площадок в Иркутском лесничестве недостает 1040 деревьев. «Уважаемый Владимир Владимирович, если вы не возражаете, то мы посадим эти недостающие деревья от вашего имени, — сказал банкир. — Но для этого нам нужна ваша команда, чтобы списать с вашего счета в банке ВТБ 104 тыс. рублей, потому что каждое дерево стоит 100 рублей».

«Конечно, не возражаю», — ответил президент. В ответ Костин продемонстрировал главе государства сертификат, подтверждающий его взнос, и точные координаты места, где сосны будут расти.

Минутой позже глава банка встал со своего места и направился к президенту, чтобы передать ему сертификат. «За деньгами уже идет, — с улыбкой прокомментировал Путин. — Страшные люди эти банкиры».

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