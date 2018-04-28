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05:51 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ рассказали о российских «корнях» американских F-35

По данным портала Task and Purpose, малозаметный истребитель-бомбардировщик Lockheed Martin F-35 Lightning II обладает общими чертами с советским Як-141.

Источник: AP 2018

Как отмечается, в 1991 году Lockheed и ОКБ Яковлева подписали соглашение о сотрудничестве, которое, в частности, позволило американской компании получить информацию о Як-141, в том числе испытательные данные, которые требовали «годы разработки и испытаний».

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При этом данная информация помогла Lockheed в разработке двигателей для своих самолетов.

Тем не менее, F-35 нельзя считать прямым наследником Як-141. У самолетов разные аэродинамические профили и системы стабилизации.

Однако, американская компания «почти наверняка» использовала данные полученные из советского проекта СВВП (самолета вертикального взлета и посадки) при разработке F-35.

То есть, хотя бы частью своего существования F-35 обязан программе вооружений советской эпохи, подчеркивает издание.

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16 апреля 2017© Ньюстюб
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