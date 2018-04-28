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08:56 (мск), источник: Newsroom24.ru

Глеб Никитин посетит второй тестовый матч в Нижнем Новгороде

28 апреля в матче ФНЛ встретятся нижегородский «Олимпиец» и «Ротор-Волгоград».

Источник: Newsroom24.ru

28 апреля, в субботу, глава Нижегородской области Глеб Никитин посетит второй тестовый матч на «Стадионе Нижний Новгород».

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального правительства, на новой спортивной арене в рамках 35-го тура Футбольной национальной лиги встретятся нижегородский «Олимпиец» и «Ротор-Волгоград».

Матч начнется в 18:00, при этом входные группы стадиона откроются в 16.00. Для поклонников футбола, пришедших заранее, перед стадионом будут организованы концертно-развлекательная программа с выступлением танцевальных коллективов, а также аттракционы с футбольной тематикой.

Ожидается, что игру посетят 25 000 болельщиков.

Напомним, первый тестовый матч в Нижнем Новгороде состоялся 15 апреля. В его рамках нижегородский «Олимпиец» принимал «дублеров» питерского «Зенита» — клуб «Зенит-2». Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:0.

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