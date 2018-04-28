Казахстан сделал заявление после переговоров КНДР и Южной Кореи
Министерство иностранных дел Казахстана сделало заявление по итогам саммита между Республикой Корея и Корейской
Министерство иностранных дел Казахстана сделало заявление по итогам саммита между Республикой Корея и Корейской
«Республика Казахстан приветствует состоявшийся 27 апреля 2018 года в приграничном пункте Пханмунджом саммит между президентом Республики Корея Мун Чже Ином и высшим лидером Корейской
Отмечается, что Казахстан поддерживает процесс урегулирования ситуации на Корейском полуострове путем диалога и переговоров и убежден, что
«Казахстан, как страна, имеющая опыт ядерного разоружения, также приветствует “Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова” и полностью поддерживает договоренность двух стран по достижению безъядерного статуса полуострова», — отмечается в заявлении.
Как отметили в Министерстве иностранных дел Казахстана, активный диалог между двумя Кореями с начала этого года уже привел к ощутимым результатам, таким как межкорейский саммит и отказ Пхеньяна от ядерных испытаний и запусков ракет.
«В этом контексте показательным является тот факт, что решение Казахстана о закрытии крупнейшего ядерного полигона, отказе от ядерного арсенала, ликвидации сопутствующей военной инфраструктуры, участие в реализации и продвижении ДНЯО и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний стали залогом успешного и стабильного развития страны, фундаментом активного внешнеполитического курса и одним из важнейших факторов региональной безопасности», — заключили в МИД РК.