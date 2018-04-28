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08:43 (мск), источник: Tengrinews

Казахстан сделал заявление после переговоров КНДР и Южной Кореи

Министерство иностранных дел Казахстана сделало заявление по итогам саммита между Республикой Корея и Корейской Народно-Демократической Республикой, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

Источник: Tengrinews

«Республика Казахстан приветствует состоявшийся 27 апреля 2018 года в приграничном пункте Пханмунджом саммит между президентом Республики Корея Мун Чже Ином и высшим лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном и высоко оценивает итоги переговоров, направленных на возобновление межкорейского диалога и укрепление глобальной безопасности», — говорится в заявлении МИД РК.

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Отмечается, что Казахстан поддерживает процесс урегулирования ситуации на Корейском полуострове путем диалога и переговоров и убежден, что политико-дипломатическое решение является единственным верным средством рассмотрения сложных международных вопросов.

«Казахстан, как страна, имеющая опыт ядерного разоружения, также приветствует “Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова” и полностью поддерживает договоренность двух стран по достижению безъядерного статуса полуострова», — отмечается в заявлении.

Как отметили в Министерстве иностранных дел Казахстана, активный диалог между двумя Кореями с начала этого года уже привел к ощутимым результатам, таким как межкорейский саммит и отказ Пхеньяна от ядерных испытаний и запусков ракет.

«В этом контексте показательным является тот факт, что решение Казахстана о закрытии крупнейшего ядерного полигона, отказе от ядерного арсенала, ликвидации сопутствующей военной инфраструктуры, участие в реализации и продвижении ДНЯО и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний стали залогом успешного и стабильного развития страны, фундаментом активного внешнеполитического курса и одним из важнейших факторов региональной безопасности», — заключили в МИД РК.

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