Казахстан сделал заявление после переговоров КНДР и Южной Кореи

Источник: Tengrinews

«Республика Казахстан приветствует состоявшийся 27 апреля 2018 года в приграничном пункте Пханмунджом саммит между президентом Республики Корея Мун Чже Ином и высшим лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном и высоко оценивает итоги переговоров, направленных на возобновление межкорейского диалога и укрепление глобальной безопасности», — говорится в заявлении МИД РК.

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Отмечается, что Казахстан поддерживает процесс урегулирования ситуации на Корейском полуострове путем диалога и переговоров и убежден, что политико-дипломатическое решение является единственным верным средством рассмотрения сложных международных вопросов.

«Казахстан, как страна, имеющая опыт ядерного разоружения, также приветствует “Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова” и полностью поддерживает договоренность двух стран по достижению безъядерного статуса полуострова», — отмечается в заявлении.

Как отметили в Министерстве иностранных дел Казахстана, активный диалог между двумя Кореями с начала этого года уже привел к ощутимым результатам, таким как межкорейский саммит и отказ Пхеньяна от ядерных испытаний и запусков ракет.