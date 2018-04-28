Воротынский, Ветлужский районы и Первомайск стали побратимами районов и городов Беларуси
Воротынский, Ветлужский районы и Первомайск стали побратимами районов и городов Беларуси, сообщает
Воротынский, Ветлужский районы и Первомайск стали побратимами районов и городов Беларуси, сообщает
«Республика Беларусь — партнер номер один Нижегородской области не только по объемам товарооборота, но и по качеству взаимодействия. Развитие наших экономик уже невозможно представить без этого сотрудничества», — заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин.
На заседании были подписаны соглашения о сотрудничестве между Воротынским районом и Бобруйским районом (Могилевская область, Республика Беларусь), Ветлужским районом и Бобруйским районом, а также об установлении побратимских связей между городским округом город Первомайск и городом Барань (Витебская область, республика Беларусь).
Как сообщили в департаменте внешних связей, соглашения предполагают расширение
Стороны смогут обмениваться опытом по развитию предпринимательства и частной инициативы, осуществлять сотрудничество в подготовке и реализации совместных инвестиционных проектов, содействовать проведению выставок и ярмарок продукции предприятий
В церемонии подписания соглашений участвовали глава администрации Воротынского района Алексей Солдатов, глава Ветлужского района Константин Усенко и глава городского округа город Первомайск Елена Лебеднова. Со стороны Республики Беларусь документы подписали первый заместитель председателя Бобруйского районного исполнительного комитета Могилевской области Александр Сидоренко и председатель Бараньского городского исполнительного комитета Оршанского района Витебской области Наталья Хмелева.
Напомним, товарооборот Нижегородской области и республики Беларусь за