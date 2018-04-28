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10:29 (мск), источник: НТА-Приволжье

Воротынский, Ветлужский районы и Первомайск стали побратимами районов и городов Беларуси

Воротынский, Ветлужский районы и Первомайск стали побратимами районов и городов Беларуси, сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: AP 2018

«Республика Беларусь — партнер номер один Нижегородской области не только по объемам товарооборота, но и по качеству взаимодействия. Развитие наших экономик уже невозможно представить без этого сотрудничества», — заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

На заседании были подписаны соглашения о сотрудничестве между Воротынским районом и Бобруйским районом (Могилевская область, Республика Беларусь), Ветлужским районом и Бобруйским районом, а также об установлении побратимских связей между городским округом город Первомайск и городом Барань (Витебская область, республика Беларусь).

Как сообщили в департаменте внешних связей, соглашения предполагают расширение торгово-экономического сотрудничества и создание совместных проектов в области торгово-экономических отношений, образования, культуры, защиты окружающей среды и экологии, физической культуры, спорта и туризма.

Стороны смогут обмениваться опытом по развитию предпринимательства и частной инициативы, осуществлять сотрудничество в подготовке и реализации совместных инвестиционных проектов, содействовать проведению выставок и ярмарок продукции предприятий городов-побратимов.

В церемонии подписания соглашений участвовали глава администрации Воротынского района Алексей Солдатов, глава Ветлужского района Константин Усенко и глава городского округа город Первомайск Елена Лебеднова. Со стороны Республики Беларусь документы подписали первый заместитель председателя Бобруйского районного исполнительного комитета Могилевской области Александр Сидоренко и председатель Бараньского городского исполнительного комитета Оршанского района Витебской области Наталья Хмелева.

Напомним, товарооборот Нижегородской области и республики Беларусь за январь-февраль 2018 года превысил показатели за аналогичный период 2017 года на 58,6%. Об этом заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания Совета делового сотрудничества региона и республики Беларусь.

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